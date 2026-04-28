Γ. Φλωρίδης: Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μάς συμφέρει, είναι μία και ενιαία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας την υπόθεση των υποκλοπών και τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως: «κριτική μπορείς να κάνεις, όχι όμως συνολική αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης, που είναι και ο βασικός πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100,3 τόνισε: «Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μάς συμφέρει. Είναι μία και ενιαία. Όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεσαι απέναντι στη Δικαιοσύνη με αυτό τον τρόπο, τότε υπάρχει πρόβλημα στη Δημοκρατία» και πρόσθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης πιέζεται από τον κ. Τσίπρα και οδηγείται σε νευρικότητα από την οποία είναι βέβαιο θα χάσει».

Ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι «εάν είναι θεσμικό όργανο, ένας πρωτοβάθμιος κατώτερος δικαστής που έχει ελάχιστα χρόνια στο Σώμα, τότε είναι θεσμικό όργανο και ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας, ο οποίος έχει επιλεγεί από την πλειοψηφία των δικαστών και των εισαγγελέων και έχει 40 χρόνια στο Σώμα».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «εάν οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε φάση της δικαστικής διαδικασίας ή εκτός αυτής, υπάρξουν στοιχεία που θα θεμελιώσουν ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί ξανά, εκεί είναι οι Αρχές».