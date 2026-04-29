Γ. Φλωρίδης για το περιστατικό με τον 89χρονο: Περιμένουμε πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αυξηθούν τα μέτρα

Για το πρωτοφανές περιστατικό της ένοπλης επίθεσης του 89χρονου εντός των εγκαταστάσεων του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, αλλά και στην είσοδο του Πρωτοδικείου στην οδό Λουκάρεως, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι αναμένεται πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. για τα σχέδια τρωτότητας προκειμένου να αυξηθούν τα μέτρα στα δικαστικά κτήρια.

Όπως επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, «όταν ένα πράγμα λειτουργεί επί δεκαετίες και επειδή η φύση των υποθέσεων που διεξάγονται εκεί δεν είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει μια ένταση, άρα δηλαδή το βασικό είναι ότι δεν γίνονται ποινικές δίκες εκεί, λες ότι αφού είναι δεκαετίες έτσι, άρα δεν υπάρχει θέμα. Χθες όμως απεδείχθη ότι υπάρχει θέμα».

«Επομένως αυτό μας οδηγεί στο να δούμε πάλι τα σχέδια τρωτότητας, έτσι τα λένε οι αστυνομικοί. Άρα δηλαδή, να δεις ότι και σε αυτό το χώρο πιθανότατα χρειάζεται να αυξήσουμε τα μέτρα ή να πάρουμε κάτι που δεν είχαμε», συνέχισε.

«Είναι προφανές ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχουμε και μια εικόνα και μία πρόταση από την Ελληνική Αστυνομία, διότι για τα σχέδια τρωτότητας η εμπειρία στην Ελληνική Αστυνομία ανήκει και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση» συνέχισε.

Ο υπουργός επισήμανε πως «το πρώτο που μας ένοιαξε ήταν, πήγε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας εκεί να δούμε αν είχαμε κάτι δυσάρεστο. Ευτυχώς δεν είχαμε και από εκεί ξεκινάμε».

«Όλα αυτά μας δημιουργούν σκέψεις. Πάντα κοιτάμε αν υπάρχουν κενά, ποια είναι αυτά. Τώρα συζητάμε για κάτι και προχθές, με τους μεγαλύτερους κανόνες ασφαλείας κινδύνευσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο για να δούμε ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει λύσει όλα τα θέματα αυτά. Απλώς πρέπει να δούμε τι συμπεράσματα βγάζουμε κάθε φορά όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, γιατί έτσι προχωράνε οι χώρες. Ας το δούμε λίγο πιο ψύχραιμα, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Περιγράφοντας ποια ήταν τα δεδομένα ως τώρα και τι αλλάζει στο εξής, ανέφερε «αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είναι δεκαετίες έτσι γιατί δεν γίνονται ποινικές δίκες εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έγιναν ποτέ ποινικές δίκες εκεί, να έχεις συνωστισμό, να έχεις θέματα».

Σχετικά με όσα είπε νωρίτερα στην ίδια εκπομπή ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Σεβαστίδης, ότι έχουν γίνει κατ’ επανάληψη περιστατικά εκεί, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε «προσωπικά δεν τα γνωρίζω. Στο Εφετείο, που είναι ένα συγκρότημα μεγάλο ο Άρειος Πάγος, ειδικά στο Εφετείο που έχουμε σοβαρές ποινικές δίκες, έχεις και μεγάλα μέτρα φύλαξης και γι’ αυτό δεν έγινε αυτό εκεί. Έγινε στο πρώην Ειρηνοδικείο, το οποίο φιλοξενεί αστικές υποθέσεις που δεν πηγαίνει κόσμος, δηλαδή πηγαίνουν κυρίως δικηγόροι. Η Σχολή Ευελπίδων που έχει επίσης, τα κτίρια της Ευελπίδων, που έχει ποινικές υποθέσεις έχει καλή φύλαξη».

«Τα δικαστήρια που έχουν την πίεση την πιθανή ή το πιθανό ενδεχόμενο να προκύψει κάτι, αυτά φυλάσσονται. Δηλαδή στο Εφετείο για να μπεις, δεν μπαίνεις ούτε με καφέ ή στην Ευελπίδων, έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν ένα καλό σύστημα φύλαξης. Παρόλα αυτά λες ότι ακόμα και εκεί που έχουμε την καλύτερη φύλαξη και εκεί κάτι μπορεί να σου βγει. Γι’ αυτό και συνέχεια όλα αυτά ελέγχονται.

Εδώ όμως, στο συγκεκριμένο κτίριο, λόγω δεκαετιών που δεν υπήρξε κάτι λόγω της φύσης των υποθέσεων, γιατί εκεί δεν πηγαίνει και κόσμος. δεν πηγαίνουν διάδικοι, ελάχιστοι πηγαίνουν. Έντεκα η ώρα το πρωί για να καταλάβετε, οι υποθέσεις εκεί τελειώνουν. Δεν έχει κάτι. Είναι αστικές υποθέσεις. Άρα δεν έχεις αυτόν τον πιθανό κίνδυνο που έχει διαγνωστεί εδώ και χρόνια. Παρ’ όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, το χθεσινό περιστατικό μας μαθαίνει κάτι. Μάλιστα, ότι ακόμα και εκεί που επί δεκαετίες δεν είχες πρόβλημα λόγω της φύσης της λειτουργίας αυτού του δικαστηρίου, φαίνεται ότι μπορεί να έχεις» προσέθεσε.

«Σήμερα, αύριο η Ελληνική Αστυνομία θα οριστικοποιήσει μαζί με το Υπουργείο, με εμάς δηλαδή, την εικόνα και την πρόταση ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να κάνουμε εκεί. Εφόσον αυτό γίνει, την άλλη εβδομάδα, αυτά θα έχουν τακτοποιηθεί. Όλα προχωράνε με βάση μια λογική εκτίμηση των πραγμάτων» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.