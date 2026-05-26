Γ. Φλωρίδης για το επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη: Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο, αυστηρές οι ποινές

Για «εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες» έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας για το θερμό επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, λίγo πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final 4 της Euroleague.

Όπως εξήγησε ο υπουργός στον ΣΚΑΙ: «Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και έγινε η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία, αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα».

«Οι διατάξεις που κάναμε πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, όταν ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Τόνισε δε για το επεισόδιο: «Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός».

Εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, «επιβάλλονται και οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Και είναι αυστηρές. Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα», συνέχισε ο κ. Φλωρίδης.

Για τα μέτρα κατά της αθλητικής βίας

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε πως μετά τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη άλλαξαν ριζικά τα μέτρα προστασίας στα γήπεδα. Αναλυτικά ανέφερε:

«Όταν είχαμε τη δολοφονία του αστυνομικού Λυγγερίδη και τότε μας κάλεσε ο πρωθυπουργός, μας είπε δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ.

Ή όσα έχουμε κάνει μέχρι εδώ δεν επαρκούν, ή αυτά που έχουμε κάνει δεν εφαρμόζονται, ή και τα δύο. Τελικά και όντως ήταν ανεπαρκή τα μέτρα και τα μη επαρκή μέτρα δεν εφαρμόζονταν όπως θα έπρεπε. Τότε είπε πως πρέπει να φτιάξουμε ένα συνολικό σχέδιο ώστε να τελειώνουμε με το φαινόμενο αυτό.

Το γεγονός πως φτιάξαμε μια νομοθεσία πάρα πολύ σκληρή, μπήκανε κάμερες στα γήπεδα, είναι τα εισιτήρια ονομαστικά, ξέρουμε πού κάθεται ο καθένας. Συν ότι η διαρκής επιτροπή για την αθλητική βία επιβάλλει ποινές όπου χρειάζεται, η πολιτεία δεν παίζει. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια τα πράγματα στα γήπεδα δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν».

Για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Για τους λόγους αποφυλάκισης του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την παρέμβαση του Αρείου Πάγου ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως «ακόμα και στους ισοβίτες, από ένα χρονικό διάστημα και μετά μπορεί να κριθεί πως μπορούν να βγουν με όρους έξω. Άρα και πριν εκτίσουν τα 20-25 χρόνια. Εδώ όντως δεν έχουν συμπληρωθεί τα 25 χρόνια. Εγώ κατανοώ τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων και της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ σαν υπουργός Δικαιοσύνης λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω».

Για τα ισόβια που δεν είναι ισόβια, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε πως «υπάρχει η ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που καθορίζει ότι δεν πρέπει τα ισόβια να είναι ισόβια εφ’ όρου ζωής. Από κει και πέρα οι χώρες καθορίζουν τον χρόνο. Εγώ τα βρήκα 20 χρόνια (τα ισόβια) και τα πήγα στα 25. Η πολιτεία μπορεί ενδεχομένως να σκεφτεί να το πάει στα 30. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πως το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου σου λέει πως από κει και πέρα δεν επιτρέπεται