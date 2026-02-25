Γ. Φλωρίδης για Τέμπη: Yπάρχει νομικό πλαίσιο για να γίνουν οι εξετάσεις των σορών στο εξωτερικό

«Η ελληνική δικαιοσύνη δεν υπέκυψε στον εκβιασμό μέσω μιας απεργίας πείνας για να γίνουν εκταφές και να ανοίξει ξανά η ανάκριση», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπενθυμίζοντας πως η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε ότι από τους 57 συγγενείς θυμάτων, 5 θέλουν να γίνουν εκταφές και οι υπόλοιποι 52 δεν επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.

Σε ερώτηση για τους συγγενείς που ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού, ο υπουργός δήλωσε ότι η εισαγγελία έχει διατάξει να γίνουν πλήρεις βιομηχανικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, ορίζονται ιατροδικαστές από τη Δικαιοσύνη και όποιος επιθυμεί να γίνει εκταφή, ορίζει τεχνικούς συμβούλους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, ο ιατροδικαστής ορίζει τα εργαστήρια, και αν αυτά δηλώσουν ότι δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία σε αυτά, υπάρχει το νομικό πλαίσιο οι εξετάσεις να γίνουν σε εργαστήρια του εξωτερικού.