Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, το ενδεχόμενο μείωσης των προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η υπηρεσία της Τροχαίας έχει καταλήξει σε κάποια πρώτα βασικά συμπεράσματα ότι ορισμένες διατάξεις ίσως να είναι υπερβολικές».

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (19/11) στα Παραπολιτικά 90,1 τοποθετήθηκε, επίσης, για το ενδεχόμενο αυστηριοποίησης των ποινών για τις γυναικοκτονίες (επ’ αφορμής της πιο πρόσφατης γυναικοκτονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ακρόπολη), εξήγησε τι ισχύει σχετικά με τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους (με αφορμή τη συγκέντρωση που είχε πραγματοποιήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου και τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από τον χώρο διεξαγωγής της) και διευκρίνισε τι αλλάζει για τους ειρηνοδίκες που ενσωματώθηκαν στους πρωτοδίκες.

«Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι απολύτως επιτυχής και έχει φέρει αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ένας από τους κρίσιμους συντελεστές αξιολόγησης του ΚΟΚ είναι η Ελληνική Αστυνομία και κυρίως η υπηρεσία της Τροχαίας. Η Τροχαία έχει καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα που οδηγούν ότι κάποιες διατάξεις ενδεχομένως είναι υπερβολικές ή κάποιες οι οποίες οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι τα επιδιωκόμενα. Για παράδειγμα οδηγεί κάποιος επαγγελματίας οδηγός, π.χ. ένας οδηγός ταξί, οδηγεί ένα μηχανάκι που δεν έχει άδεια για το μηχανάκι, του παίρνουν το δίπλωμα. Επίσης έχουμε πρόστιμα τα οποία πολλές φορές υπερβαίνουν και την αξία του μέσου, όπως μιας μηχανής», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης σχετικά με το ενδεχόμενο μειώσεων των προστίμων που επιβάλλονται βάσει του ΚΟΚ.

Ερωτηθείς αν το νέο νομοσχέδιο θα έρθει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε: «Εξαρτάται από το εύρος των αλλαγών που θα θελήσει να κάνει το Υπουργείο Μεταφορών. Θεωρώ ότι κάποιες προσαρμογές από διατάξεις που οδηγούν σε υπερβολικά αποτελέσματα αυτές πιθανότατα θα γίνουν. Ο Κώδικας είναι αποτελεσματικός στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, αυτό δεν θα πειραχτεί, στα άλλα ζητήματα, εκεί όπου η Τροχαία εντοπίζει υπερβολές, το Υπουργείο Μεταφορών θα τις δει».

Τι εξετάζεται για τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους

Με αφορμή τη συγκέντρωση που πραγματοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από τον χώρο διεξαγωγής της ομιλίας του, ο κ. Φλωρίδης τόνισε: «Γίνεται αξιολόγηση στο νομικό επίπεδο αν οι υφιστάμενες διατάξεις καλύπτουν και το ζήτημα των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους. Μόλις τελειώσει η νομική αξιολόγηση, θα δούμε αν καλύπτεται ήδη αυτό το θέμα, αλλιώς αν δεν καλύπτεται, θα γίνει η ρύθμιση. Δεν είναι θέμα Κασιδιάρη, είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Πολλά από κάπου ξεκινάνε».

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας και Κύπρου

Με αφορμή τη διεξαγωγή της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε τα εξής: «Αυτό που ζήσαμε χθες εκεί είναι ο ελληνισμός με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή οι τελευταίες εξελίξεις στα γεωπολιτικά και κυρίως με την ηλεκτρική διασύνδεση, όπως ακριβώς έγιναν οι χειρισμοί και όπως διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος της Ελλάδας είναι πολύ σημαντικός στην περιοχή, αυτό πλέον το ένιωθες εκεί».

Η αναφορά στις γυναικοκτονίες

Για το νομικό πλαίσιο για τις γυναικοκτονίες, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε: «Το νομικό πλαίσιο είναι αυτό που αφορά την αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου, το πλαίσιο προβλέπει την ανώτατη ποινή στις δυτικές δημοκρατίες, δηλαδή αυτή της ισόβιας κάθειρξης. Από την άποψη του ποινικού οπλοστασίου της χώρας δεν μεταβάλλεται κάτι, είναι αφαίρεση της ζωής του ανθρώπου. Δεν υπάρχει πιο αυστηρή ποινή από τα ισόβια».

Ερωτηθείς, τέλος, αν υπάρχει σχέδιο εθελουσίας εξόδου για δικαστές, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε πως «αυτό το σχέδιο συζητείται. Είναι για τις περιπτώσεις που έχουμε απόλυτη αδυναμία άσκησης των καθηκόντων για λόγους υγείας».