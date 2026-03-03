Γ. Φλωρίδης για Κύπρο: Είμαστε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος

«Η Ελλάδα ενεργοποίησε όλο το πλέγμα των συμμαχιών που έχει και βεβαίως με την Κύπρο. Είμαστε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ τόνισε πως «σε μια τέτοια στιγμή η Ελλάδα έχει την εθνική της αυτοπεποίθηση, γιατί έχει την καλύτερη αμυντική ικανότητα που είχε ποτέ.

Τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα έκανε δύο πράγματα. Διεθνείς συμμαχίες και ενίσχυσε πάρα πολύ την αμυντική της ικανότητα.

Αυτό της επιτρέπει, διαθέτοντας ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά πλοία της περιοχής, και ένα από τα ισχυρότερα αντιαεροπορικά συστήματα που φέρει η μια φρεγάτα, συν τα δύο ζεύγη των F-16 που είναι αναβαθμισμένα, να παρέχει μια ομπρέλα στην Κύπρο, δηλαδή σε ένα τμήμα του ελληνικού έθνους».