Γ. Φλωρίδης για εκταφές: Η εισαγγελική παραγγελία έχει εξαιρετική σαφήνεια

Στο ζήτημα των εκταφών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών αναφέρθηκε ο Γιώργος Φλωρίδης, επαναλαμβάνοντας ότι «εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν όλες τις εξετάσεις, τότε θα αποσταλούν δείγματα σε εργαστήρια του εξωτερικού».

Ερωτηθείς ο υπουργός Δικαιοσύνης στο κατά πόσο άνοιξε ο δρόμος για τη διενέργεια ελέγχων από εργαστήρια του εξωτερικού, κάτι που δεν βρισκόταν μέχρι πρότινος στην ατζέντα, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός μιλώντας στο OPEN.

«Δεν άνοιξε κανένα παράθυρο. Υπάρχει απλώς μια διαρκής προσπάθεια να δημιουργηθεί σύγχυση στον κόσμο. Αυτή η σύγχυση έχει ως κύριο σκοπό την υπονόμευση της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και νομικοί που εργάζονται συστηματικά για να αποδομήσουν το έργο της Δικαιοσύνης.

Απαντώντας σε όσους εκφράζουν αμφιβολίες για τις διαδικασίες, ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε ότι η έναρξη της δίκης έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου, μόλις τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Οι αντίστοιχες δίκες στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία, γίνονται εννέα χρόνια αργότερα. Στη χώρα μας, φυσικά, προχωρά πολύ γρήγορα. Παρακαλώ τους αμφισβητίες να συγκρίνουν το έργο και την αποφασιστικότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης σε σχέση με όσα γίνονται σε αυτές τις χώρες», σημείωσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Η εισαγγελική παραγγελία έχει εξαιρετική σαφήνεια. Λέει ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης πρέπει να γίνουν όλες οι επιβεβλημένες βιοχημικές, τοξικολογικές και λοιπές εξετάσεις, από όπου μπορούν να γίνουν. Δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη αποκλειστικά», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποκλείσει τη συμμετοχή εργαστηρίων ή εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό, υπενθυμίζοντας ότι κατά την κύρια ανάκριση για τα Τέμπη, ο ανακριτής έστειλε υλικό στο Λονδίνο για την εξέταση των σκληρών δίσκων και του καταγραφικού υλικού. «Γιατί τα ελληνικά εργαστήρια δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Συνεπώς, η ελληνική Δικαιοσύνη έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα, βάσει της νομοθεσίας μας, ότι υπάρχει αυτή η συνδρομή», υπογράμμισε.

«Η εισαγγελική παραγγελία δόθηκε στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα»

Αναλύοντας τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι οι ταφές έχουν γίνει σε διάφορες περιοχές και κατά συνέπεια η εισαγγελική παραγγελία δόθηκε στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Οι δικαστικές αρχές διορίζουν ιατροδικαστή ως πραγματογνώμονα για τις εκταφές και παράλληλα αναζητούνται τα εργαστήρια που μπορούν να διεξάγουν τις εξετάσεις που επιβάλλει ο νόμος ή ζητούν οι συγγενείς.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η πρώτη εισαγγελική εντολή αφορούσε την κλήτευση των οικογενειών των 57 θυμάτων, ώστε να δηλώσουν ποιες επιθυμούν να προχωρήσουν σε εκταφές. «Αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πέντε εκταφές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να απαντήσει στο αίτημα αυτών των πέντε οικογενειών.

Στο ενδεχόμενο να ζητηθεί από την Εισαγγελία οι εξετάσεις να γίνουν αποκλειστικά σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, ο υπουργός ήταν σαφής ως προς τα βήματα που ακολουθούνται. Ανάφερε ότι, όταν οργανωθεί η λίστα των απαραίτητων εξετάσεων, τα ελληνικά εργαστήρια καλούνται να πιστοποιήσουν πόσες από αυτές μπορούν να διεκπεραιώσουν. Αν δεν μπορούν να τις ολοκληρώσουν όλες, ξεκινά η αναζήτηση πιστοποιημένων εργαστηρίων στο εξωτερικό. «Μέσα από αυτή τη νομική και διασφαλισμένη διαδικασία, τα δείγματα αποστέλλονται εκεί όπου όλα είναι πιστοποιημένα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει», τόνισε, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει τη διενέργεια εξετάσεων στο εξωτερικό.

«Η δικαστική διαδικασία θα γίνει με απόλυτα οργανωμένο τρόπο»

Όσον αφορά στην τρέχουσα φάση, αποκάλυψε πως, σύμφωνα με πληροφορίες που αναμένει να επιβεβαιώσει, Πανεπιστημιακό εργαστήριο της Ελλάδας απευθύνθηκε στη Διεθνή Ένωση Τοξικολογικών Εργαστηρίων για να βρει ποιο εργαστήριο στην Ευρώπη ή αλλού μπορεί να τις αναλάβει, και αναμένονται οι απαντήσεις.

Ο κ. Φλωρίδης υπερασπίστηκε παράλληλα το επίπεδο των ελληνικών αρχών, επισημαίνοντας ότι τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της πιστοποίησης DNA βρίσκονται στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης και στη δεκάδα παγκοσμίως, έχοντας επιλύσει εκατοντάδες υποθέσεις. «Η δικαστική διαδικασία θα γίνει με απόλυτα οργανωμένο τρόπο, ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν», υπογράμμισε.

Απαντώντας στις ανησυχίες των συγγενών για το ενδεχόμενο λαθών στη διαδικασία της εκταφής και της λήψης δειγμάτων, ξεκαθάρισε ότι ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρίστανται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Οι σύμβουλοι αυτοί δεν θα είναι απλοί παρατηρητές, αλλά θα ελέγχουν εάν ακολουθούνται οι σωστές πρακτικές από τον ιατροδικαστή ή το εξουσιοδοτημένο όργανο.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι το πρωτόκολλο της εκταφής θα καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις των εξετάσεων και του εργαστηρίου που θα τις αναλάβει. «Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι, για να μπορέσει να κάνει την εκταφή και τη λήψη των δειγμάτων, πρέπει πρώτα να γνωρίζει ποιο εργαστήριο θα κάνει τις εξετάσεις και ποιες ακριβώς οδηγίες θα δοθούν από αυτό», τόνισε.

Ερωτηθείς για τον λόγο που οι εκταφές διατάχθηκαν τρία χρόνια μετά το δυστύχημα και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης, ο υπουργός επισήμανε ότι τα σχετικά αιτήματα κατατέθηκαν πρόσφατα. Στο σημείο αυτό έκανε λόγο για απόπειρα εκβιασμού της Δικαιοσύνης το περασμένο φθινόπωρο. «Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν να μην κλείσει ποτέ η ανάκριση. Αυτό γίνεται αφενός για την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και αφετέρου με σκοπό να μην οριστεί δίκη, προσδοκώντας μια κοινωνική έκρηξη», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δικαιοσύνη απέκρουσε αυτόν τον εκβιασμό, κλείνοντας την ανάκριση και προχωρώντας στον ορισμό της δίκης, ενώ παράλληλα άνοιξε μια ξεχωριστή διαδικασία για να ικανοποιήσει το αίτημα των πέντε οικογενειών για τις εκταφές.

Ο Γιώργος Φλωρίδης απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κυβερνητικών ευθυνών στον χειρισμό της υπόθεσης και αντιπαράθεσης με τους συγγενείς. Αντίθετα, μίλησε για μια πρωτοφανή και γενναία χρηματοδοτούμενη συνωμοσία, που κορυφώθηκε πέρυσι τέτοια εποχή. Όπως είπε, στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν περίπου 50.000 ψεύτικοι λογαριασμοί από το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα κλίμα τρομακτικής ψυχολογικής προπαγάνδας.

«Η προπαγάνδα έλεγε ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο που τελικά έφτασε τους τρεις τόνους, η έκρηξη του οποίου ήταν η αιτία που σκοτώθηκαν τα παιδιά. Αυτό ήταν το μεγάλο χτύπημα για τη Δικαιοσύνη, η οποία κατηγορήθηκε για απόπειρα συγκάλυψης», εξήγησε. Πρόσθεσε, όμως, ότι η αλήθεια αποκαλύφθηκε σταδιακά μέσα από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα πάντα θα φωτιστούν κατά τη διάρκεια της δίκης.