Γ. Φλωρίδης: Απολύτως δικαιωμένη η φράση μου για τους πολιτικούς, που είναι για τα μπάζα

«Απολύτως δικαιωμένη» είναι η φράση που είχε χρησιμοποιήσει περί πολιτικών, που μιλούν για «μπάζωμα» και είναι «για τα μπάζα», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1» για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο και την δήλωση περί «μπαζώματος» και το αν τη μετάνιωσε, είπε:

«Η πιο δικαιωμένη φράση είναι αυτή». Η φράση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης, είχε ειπωθεί στη Βουλή (σ.σ. κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης το 2024): «Όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα». Μετά είπε ότι άρχισαν να αναφέρονται όλοι στην εν λόγω φράση, όχι όμως με τον τρόπο που ειπώθηκε (και αφορούσε τους πολιτικούς), με τον κ. Φλωρίδη να επισημαίνει πως “τότε ο Βελόπουλος έλεγε στους υπόλοιπους: «Γιατί διαμαρτύρεστε; Για μένα το είπε»”.

Πρόσθεσε παράλληλα πως οι αναφορές για το «μπάζωμα» αποτελούσαν μέρος της «συνωμοσίας περί συγκάλυψης», όπως είπε: «Να θυμίσω ότι το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από κόμματα αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις, για να αποδοθεί η κατηγορία της συγκάλυψης». Σημείωσε, δε, πως η εν λόγω κατηγορία σε βάρος της κυβέρνησης απαρτιζόταν από τα εξής: «Χαμένοι επιβάτες, χαμένα βαγόνια, ξυλόλιο, λαθρεμπόριο καυσίμων, μπάζωμα, συγκάλυψη». «Το πολιτικό ζήτημα ήταν ότι εξυφάνθηκε μια συνωμοσία, που οδήγησε εκατομμύρια Έλληνες στο δρόμο και πίστεψαν ότι υπάρχει κάτι πίσω από αυτή τη φοβερή τραγωδία», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Αναφερόμενος στην παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, πιο συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι έγινε, διότι «έγιναν επεμβάσεις, που ενδεχομένως μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλοίωση στοιχείων». Η απόφαση παραπομπής ως προς την αλλοίωση στοιχείων είναι υποθετική, ωστόσο, όπως είπε, η απόφαση απο την Ευρωπαικη Εισαγγελια, αλλά και την ανακριτική διαδικασία καταδεικνύει ότι «κανένα στοιχείο δεν χάθηκε». Έτσι, οδηγήθηκε η απόφαση στο Δικαστήριο, με 35 κατηγορουμένους. Όπως είπε, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται, λόγω ορι γιατί θα μπορούσε να κάνει ορισμένες ενέργειες, που αν γίνονταν, θα απέτρεπαν ενδεχόμενη απώλεια στοιχείων.

Ερωτηθείς ως προς το αν υπήρχε «μεταφορά» παράνομου φορτίου, είπε πως η υπόθεση «έχει μπει στο αρχείο» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Αυτή η κατηγορία ότι έγινε συγκάλυψη για λαθρεμπόριο κ.α. έχει καταρριφθεί εντελώς», είπε.

«Πάει πολύ να ζητά ο Τσίπρας την παραίτησή μου, όταν έπαιζε θέατρο για το Μάτι»

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε: «Η δήλωση αυτή (σ.σ. για τους πολιτικούς και τα μπάζα) είναι η απολύτως δικαιωμένη. Τι δεν μου συγχωρεί ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι στην αντιπολίτευση; Εγώ αγωνίστηκα για να αποκαλυφθεί το ψέμα, η συνωμοσία και η απάτη, αυτό τους τρελαίνει. Να ζητά ο Τσίπρας παραίτηση για μια δήλωση που δικαιώθηκε, την ώρα που έπαιζε το θέατρο για το Μάτι και ούτε που του είχε περάσει από το μυαλό να παραιτηθεί κανείς πάει πολύ», όπως είπε. «Για ποιο λόγο να παραιτηθώ;», αναρωτήθηκε.

Συνόψισε, δε, λέγοντας πως ούτε χαμένοι επιβάτες υπήρχαν, ούτε χαμένα βαγόνια, ενώ το περίφημο μπάζωμα, όπως είπε ο υπουργός, ήταν για να φύγουν τα χώματα (που είχαν γίνει ήδη λάσπη, εξαιτίας των τόνων νερού που είχε ρίξει η Πυροσβεστική), να πατήσουν οι μεγάλοι γερανοί, να σηκώσουν τα βαγόνια και να αναζητηθούν άνθρωποι από κάτω.

«Ο κόσμος ίσως μπερδεύει δύο πράγματα: Η πολιτική αντιπαράθεση όπου μετείχα για τη συνωμοσία και έχει δικαιωθεί είναι ένα πράγμα και ένα άλλο τα στοιχεία που κρίνει η Δικαιοσύνη, αν η επέμβαση έγινε με τον σωστό τρόπο κ.α. Είναι άλλο πράγμα αυτό», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης.