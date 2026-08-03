Γ. Αρτοποιός: Βελτιωμένη η εικόνα στη Δυτική Αττική, αλλά χωρίς κανένα περιθώριο εφησυχασμού

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

«Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή εικόνα της πυρκαγιάς, θα λέγαμε ότι υπάρχει βελτίωση, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, στη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ριπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπύρωση.

Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 ομάδες δασοκομάντος και 125 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 12 ελικόπτερα –εκ των οποίων δύο για τον εναέριο συντονισμό– και 11 αεροσκάφη.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, ορισμένα από τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις επιβραδυντικού υγρού, με στόχο να μειωθεί η ένταση της καύσης στα πιο επικίνδυνα σημεία.

«Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ισχυρότατες στο πεδίο και επιχειρούν σε όλο το μήκος της περιμέτρου, ώστε να τεθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα υπό έλεγχο αυτή η ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά», υπογράμμισε.

Τα πιο κρίσιμα σημεία

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, το πιο ενεργό μέτωπο εντοπίζεται στις περιοχές Κανδήλι και Αγία Σκέπη, νότια και νοτιοανατολικά της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού, όπου έχει επικεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αντίθετα, καλύτερη είναι η εικόνα στην Ψάθα, καθώς και στο βορειοανατολικό μέτωπο προς τα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή.

Ο κ. Αρτοποιός υπενθύμισε ότι το απόγευμα της Κυριακής οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά πριν αυτή εισέλθει στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση.

Ελέγχθηκαν τα περισσότερα μέτωπα στη χώρα

Αναφερόμενος στην υπόλοιπη Ελλάδα, σημείωσε ότι τα περισσότερα από τα μεγάλα μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στην Πάστρα Κεφαλονιάς και στην Αιγιάλεια, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη Σαμοθράκη και στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η Αττική, η Βοιωτία και η Νότια Εύβοια εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, γεγονός που διατηρεί σε γενική επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία.

Συλλυπητήρια για τα θύματα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων

Ο κ. Αρτοποιός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του Πυροσβεστικού Σώματος για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας, τόσο εκ μέρους του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και ολόκληρης της πυροσβεστικής οικογένειας, στους συγγενείς των δύο ανθρώπων που έχασαν χθες τη ζωή τους», ανέφερε.

Όπως είπε, η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί στην απώλεια των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο.

Έκκληση στους πολίτες

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

«Δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο για κανέναν απολύτως λόγο. Δεν πραγματοποιούμε θερμές εργασίες, δεν χρησιμοποιούμε τροχούς ή ηλεκτροσυγκολλήσεις, δεν ανάβουμε υπαίθρια μπάρμπεκιου και δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών και χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων», υπογράμμισε.