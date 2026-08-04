Γ. Αρτοποιός για την πυρκαγιά στη Δυτ. Αττική: Δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα – Στόχος να μην επεκταθεί η περίμετρος

Στην εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει για πέμπτη ημέρα σε Βοιωτία και Αττική αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, τις πρωινές ώρες στην περιοχή της πυρκαγιάς παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, με ένα πέπλο ομίχλης να καλύπτει την περιοχή, καθώς τα θερμότερα στρώματα αέρα εγκλωβίζουν την ομίχλη πάνω από το μέτωπο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Υπενθύμισε ότι κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είχαν στη διάθεσή τους εναέρια μέσα για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ώρες, γεγονός που δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην κατάσβεση, καθώς επιχειρούσαν μόνο επίγειες δυνάμεις.

«Νότια της Ψάθας το πιο ενεργό μέτωπο»

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πεδίο των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, προς τα Βίλια. Ο δεύτερος, που αποτελεί και το πιο ενεργό μέτωπο, αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Ο τρίτος άξονας καλύπτει τη νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδήλι και Αγία Σκέπη.

Όπως είπε, στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, επικεντρώνονται οι στοχευμένες ρίψεις των εναέριων μέσων, κυρίως των ελικοπτέρων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας.

«Κρίσιμο το μεσημέρι»

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος επισήμανε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις.

Υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη ημέρα, ενώ έως το μεσημέρι η κατάσταση ήταν σχετικά ισορροπημένη, μετά τη 1:30 σημειώθηκε γενικευμένη αναζωπύρωση με ενεργά μέτωπα στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κανδήλι και στην Ψάθα.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες δασοκομάντος, 141 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, καθώς και δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες, προσωπικό και χωματουργικά μηχανήματα από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως είπε, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε η πυρκαγιά θα θεωρηθεί πλήρως ελεγχόμενη, καθώς η περίμετρός της είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλά διάσπαρτα θερμά σημεία, τα λεγόμενα «καντηλάκια», που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

«Στόχος να μην επεκταθεί η περίμετρος»

Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει η πυρκαγιά εντός της υφιστάμενης περιμέτρου και να αποφευχθούν νέες αναζωπυρώσεις. Για τον λόγο αυτό επιχειρούν τόσο τα εναέρια μέσα όσο και οι επίγειες δυνάμεις, ενώ χρησιμοποιούνται και τα drones του Πυροσβεστικού Σώματος για συνεχή επιτήρηση της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στα δύσβατα σημεία, όπου μια κηλίδα φωτιάς που μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και 100 ή 200 μέτρα μακριά από το αρχικό μέτωπο, σε περιοχές όπως οι κορυφογραμμές του Κιθαιρώνα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να μην επεκταθεί η περίμετρος της πυρκαγιάς και οποιαδήποτε νέα ενεργοποίηση να παραμείνει μέσα στην ήδη οριοθετημένη περιοχή. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια τεράστια έκταση, στην οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν θερμά σημεία και να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος επισήμανε ότι η πυρκαγιά δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα, καθώς η μεγάλη περίμετρος απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια από τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Το μεγαλύτερο στοίχημα, όπως ανέφερε, είναι οι μεσημβρινές ώρες, μετά τη 1:30, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται η σχετική υγρασία. Τότε αναμένεται να δοκιμαστεί η συμπεριφορά της πυρκαγιάς, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στην κατάσβεση των μικρών ενεργών εστιών και των δύσβατων σημείων με τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Στόχος είναι η πυρκαγιά να μην παρουσιάσει επιθετικότερη συμπεριφορά, όπως συνέβη την προηγούμενη ημέρα.