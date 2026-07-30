Γ. Ανδριανός: Άμεση στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός εισηγήθηκε σήμερα στη Βουλή τροπολογία η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» και περιλαμβάνει δύο ρυθμίσεις για την άμεση αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στον πρωτογενή τομέα.

Με την πρώτη ρύθμιση δημιουργείται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση ενίσχυσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου του 2026. Οι πληγείσες περιοχές θα προσδιοριστούν βάσει των επίσημων καταγραφών του ΕΛΓΑ, ενώ η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές ούτε θα συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για κοινωνικές και προνοιακές παροχές.

Η δεύτερη ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής διάθεσης έως έξι στρατιωτικών κτηνιάτρων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων που αντιμετωπίζουν επιζωοτίες ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών. Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι θα συνδράμουν στην επιτήρηση, στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση εξωτικών νοσημάτων, καθώς και στην κτηνιατρική διαχείριση των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι οι δύο ρυθμίσεις υπηρετούν έναν κοινό στόχο: «Την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της Πολιτείας εκεί όπου οι συνθήκες απαιτούν ταχύτητα και συντονισμό. Στηρίζουμε τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές και ενισχύουμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στις περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρούς κινδύνους για το ζωικό τους κεφάλαιο».

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Υφυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους τους και την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.