Φυσικό αέριο: «Βουτιά» 8% μετά τα υψηλά 4μήνου

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν πάνω από 8%, σήμερα στα 58,44 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μείωσε τις ανησυχίες για βαθύτερες αναταράξεις στον εφοδιασμό.

Οι ΗΠΑ σταμάτησαν περαιτέρω επιθέσεις στο Ιράν από την Παρασκευή, μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες επιθέσεων, ωθώντας την Τεχεράνη να αναστείλει τις αντίποινες δραστηριότητές της.

Η παύση ήρθε καθώς Ιρανοί και Ομανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες για τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο ενόψει του χειμώνα παραμένουν, καθώς το κλείσιμο των Στενών περιόρισε τις ροές LNG από τον Περσικό Κόλπο, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με τους Ασιάτες αγοραστές.

Ο ζεστός καιρός σε όλη την περιοχή έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου ήταν επί του παρόντος πλήρεις στο 54,2%, πολύ κάτω από το επίπεδο 65% που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, και η Equinor, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου του μπλοκ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη είναι απίθανο να επιτύχει τον στόχο της για χωρητικότητα αποθήκευσης 80% πριν από την έναρξη του χειμώνα.