Φυσικό αέριο: «Βουτιά» 6% – Στα 69 ευρώ σήμερα η μεγαβατώρα

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου έπεσαν κάτω από τα 69 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας απώλειες 6%, το χαμηλότερο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, καθώς η μειωμένη ζήτηση από την Κίνα μείωσε την πίεση στην αγορά.

Οι εισαγωγές LNG της Κίνας αναμένεται να μειωθούν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με τις παραδόσεις του Σεπτεμβρίου να προβλέπονται σε περίπου 5,3 εκατομμύρια τόνους, περίπου 8% χαμηλότερα από ό,τι πέρυσι, καθώς οι υψηλές τιμές που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποθαρρύνουν τις αγορές spot.

Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να αναπληρώσει τα ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα, ιδίως καθώς περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου LNG διακινείται συνήθως μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ είναι γεμάτες κατά περίπου 71%, πολύ κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών που ανέρχεται στο 87%, ενώ οι εγκαταστάσεις της Γερμανίας βρίσκονται μόλις πάνω από το 57%.

Η ΕΕ έχει καλέσει τις χώρες να εξοικονομήσουν ενέργεια και να συνεχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες.

Η QatarEnergy παρέτεινε την κατάσταση ανωτέρας βίας για τις προμήθειες LNG προς την ιταλική Edison έως τον Δεκέμβριο, ενώ οι συμφωνίες προμήθειας του Πακιστάν έχουν παραταθεί έως τον Νοέμβριο, λόγω των δυσκολιών στη ναυτιλία μέσω του Ορμούζ.