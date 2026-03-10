Φυσικό αέριο: «Βουτιά» 15%, στα 47,8 ευρώ

Έπειτα από έξι σερί συνεδριάσεις όπου το φυσικό αέριο έκανε ράλι ανόδου, φτάνοντας ακόμα και τα 63 ευρώ, το πρωί της Τρίτης υποχωρεί 15,29% στα 47,82 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Η καθοδική πίεση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άμβλυνση των γεωπολιτικών εντάσεων μετά τα ρεπορτάζ για διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν αλλά και στην αποκόμιση κερδών μετά την ραγδαία αύξηση των τιμών.

Την περασμένη εβδομάδα, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 67%, σημειώνοντας την πιο απότομη εβδομαδιαία αύξηση από την ενεργειακή κρίση του 2022, καθώς τα Στενα του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% των παγκόσμιων ροών LNG, είναι ουσιαστικά κλειστά.

Παρά πάντως τη μείωση, τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη παραμένουν υπό πίεση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το Reuters επικαλούμενο τον Kpler, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί παραδόσεις LNG ισοδύναμες με 67 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μόνο για την αναπλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου. Αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου 700 φορτία, σημείωσε το δημοσίευμα, ή 180 φορτία (17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) περισσότερα από όσα χρειαζόταν πέρυσι.

Αυτοί οι όγκοι δεν είναι μικροί – ειδικά με μια πολεμική πριμοδότηση που τους συνδέεται. Ακόμα κι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τελειώσει αυτή την εβδομάδα, η επανεκκίνηση της παραγωγής LNG της QatarEnergy θα διαρκέσει περισσότερο από μερικές ημέρες. Με άλλα λόγια, ό,τι και να συμβεί στη Μέση Ανατολή, η ΕΕ θα πληρώνει υπερβολικά για το φυσικό αέριο – επειδή δεν έχει εναλλακτική λύση.

Το Reuters έχει υπολογίσει ότι τα πρόσθετα φορτία θα αυξήσουν τον λογαριασμό εισαγωγής LNG της ΕΕ κατά πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σε τρέχουσες τιμές. Ο πλήρης λογαριασμός αναπλήρωσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μπορούσε να φτάσει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό απέχει πολύ από τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δεσμευτεί, και ακόμη και αυτό το απώλειά του θα έπληττε τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.