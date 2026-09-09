Φυσικό αέριο: Συνεχίζεται το ράλι, ξεπέρασε τα 78 ευρώ – Σε επίπεδα Δεκεμβρίου 2022 οι τιμές

Άνοδο 3% καταγράφουν σήμερα οι τιμές στα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς έφτασαν τα 78 ευρώ (78,14) ανά μεγαβατώρα, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα συνεχιζόμενα πλήγματα στη Μέση Ανατολή ενέτειναν τις ανησυχίες για περαιτέρω διακοπές στην προμήθεια.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο νησί Χαργκ την Τρίτη, ως αντίδραση στις επιθέσεις εναντίον των πολεμικών πλοίων του, ενώ η Τεχεράνη αντέδρασε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία.

Οι Χούθι εκτόξευσαν επίσης drones και πυραύλους εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Τα γεγονότα αυτά υπογράμμισαν τις αυξανόμενες προκλήσεις για την αποκατάσταση της κανονικής εμπορικής κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι παρατεταμένες διακοπές έχουν αναγκάσει το Κατάρ να αναστείλει τις αποστολές και να παρατείνει την κατάσταση ανωτέρας βίας για τα φορτία προς την Ευρώπη και την Ασία μέχρι το φθινόπωρο.

Η μείωση των παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχει επιβραδύνει τις εισροές στα ευρωπαϊκά αποθέματα, με τα αποθέματα φυσικού αερίου να παραμένουν κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο, καθιστώντας την αγορά όλο και πιο ευάλωτη καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος θέρμανσης.