Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου υποχωρούν σήμερα στα 88 ευρώ/MWh (-4% στα 87,90), σημειώνοντας πτώση μετά από τέσσερις συνεχόμενες συνεδρίες ανόδου, ενώ οι traders συνεχίζουν να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα επίπεδα αποθεμάτων.

Για αυτή την εβδομάδα προβλέπονται χαμηλότερες θερμοκρασίες στη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων αρκετών από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής όσον αφορά την κατανάλωση φυσικού αερίου.

Η πτώση των θερμοκρασιών ενδέχεται να ενισχύσει τη ζήτηση για θέρμανση και να επιταχύνει τις αναλήψεις από τα αποθέματα.

Η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο ακραίο κρύο, καθώς εισήλθε στην περίοδο θέρμανσης με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα.

Τα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου βρίσκονται επί του παρόντος κάτω από το 69% της χωρητικότητας, σημαντικά κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο των πέντε ετών, που ανέρχεται στο 86%.

Εν τω μεταξύ, ο ψυχρότερος καιρός σε ορισμένες περιοχές της Ασίας μπορεί επίσης να αυξήσει τη ζήτηση και να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία LNG.

Οι αποστολές LNG από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να διακόπτονται, ενώ οι επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ναυτιλιακές μεταφορές.