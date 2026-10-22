Φυσικό αέριο: Παραμένει κοντά στα 90 ευρώ – Στο 74,5% μόλις τα ευρωπαϊκά αποθέματα

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν κοντά στα 90 ευρώ (88,5) ανά MWh την Πέμπτη (+1,2%), κινούμενες ελάχιστα κάτω από τα υψηλότερα επίπεδά τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Στο μεταξύ, οι περιορισμένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή και τα χαμηλά αποθέματα εντείνουν τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ έχουν εγείρει αμφιβολίες ως προς το πόσο γρήγορα μπορούν να αποκατασταθούν οι αποστολές αερίου από την περιοχή, με τις εξαγωγές LNG να κινούνται περίπου 80% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Οι εναλλακτικοί προμηθευτές διαθέτουν περιορισμένη ικανότητα να καλύψουν άμεσα το κενό που προκύπτει από την απώλεια των εξαγωγών του Κόλπου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να διατηρηθούν οι συνθήκες στενότητας στην αγορά έως και το 2027.

Στις 21 Οκτωβρίου, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονταν στο 74,58% της χωρητικότητάς τους —το χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την έναρξη της καταγραφής στοιχείων το 2009— αφήνοντας την περιοχή με περιορισμένο απόθεμα ασφαλείας ενόψει του χειμώνα.