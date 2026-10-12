Φυσικό αέριο: Γιατί το Κατάρ δεν μπορεί να επανέλθει σύντομα στις εξαγωγές LNG

Την ώρα που οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή καταγράφουν σημάδια ανάκαμψης τις τελευταίες εβδομάδες, οι κολοσσιαίες εγκαταστάσεις εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ παραμένουν ουσιαστικά ανενεργές.

Όσο δεν διαφαίνεται μια βιώσιμη διπλωματική ή στρατιωτική επίλυση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, οι θαλάσσιες αποστολές από τον Περσικό Κόλπο θα συνεχίσουν να υφίστανται βαρύτατους περιορισμούς, διατηρώντας την παγκόσμια αγορά LNG σε καθεστώς ασφυκτικής πίεσης, σύμφωνα με το Reuters.

Το Κατάρ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό LNG παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλύπτοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας δυναμικότητας, με ετήσια παραγωγή που αγγίζει τους 80 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στην οικονομία της Ντόχα. Η χώρα υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του μεγαλύτερου μέρους του κεντρικού βιομηχανικού συγκροτήματος στο Ρας Λαφάν λίγο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έθεσαν εκτός λειτουργίας περίπου το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας της χώρας, στερώντας από το Κατάρ δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα και προκαλώντας ζημιές που ενδέχεται να απαιτήσουν χρόνια για να αποκατασταθούν.

Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα οικονομικά σοκ στην περιοχή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει πλέον συρρίκνωση του ΑΕΠ του Κατάρ κατά 8,6%, την ώρα που οι προπολεμικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ανάπτυξη 6,1%.

Παγκόσμιοι τριγμοί και ράλι τιμών

Η παράλυση των εξαγωγών του Κατάρ, σε συνδυασμό με τη μείωση των φορτίων από τα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου. Η έλλειψη προσφοράς απορροφήθηκε μόνο εν μέρει από τη ραγδαία αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 14% φτάνοντας τους 123 εκατομμύρια τόνους, αφήνοντας ωστόσο ένα τεράστιο κενό στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι συνέπειες υπήρξαν ιδιαιτέρως οδυνηρές για την Ασία και την Ευρώπη, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από τις εισαγωγές LNG και διαθέτουν περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου στις δύο αυτές περιοχές σκαρφάλωσαν στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023, καταγράφοντας σχεδόν τριπλασιασμό σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Παρά το γεγονός ότι ο κρατικός ενεργειακός κολοσσός QatarEnergy αφήνει να εννοηθεί ότι η παραγωγή μπορεί να επανεκκινήσει εντός ολίγων εβδομάδων από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, οι διεθνείς εισαγωγείς οφείλουν να κρατούν μικρό καλάθι. Η πραγματική εικόνα υποδηλώνει ότι η καταριανή βιομηχανία LNG απέχει πολύ από την επιστροφή στην κανονικότητα, σύμφωνα πάντα με ανάλυση του Reuters.

Ανάκαμψη στο πετρέλαιο, “πάγος” στο LNG

Η εικόνα στον τομέα του αργού πετρελαίου παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να χαλαρώνει, επιτρέποντας τη σταδιακή αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, οι θαλάσσιες μεταφορές αργού μέσω του περάσματος ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 16 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως — ποσοστό που αγγίζει το 80% των προπολεμικών επιπέδων. Οι παραγωγοί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να ρισκάρουν τη διέλευση υπό την προστασία του αμερικανικού Ναυτικού, παρά το γεγονός ότι οι ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά σκάφη σημείωσαν ρεκόρ τις τελευταίες εβδομάδες.

Αυτή η εξέλιξη επέτρεψε στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Ιράκ να αυξήσουν αισθητά την εγχώρια παραγωγή τους.

Στον αντίποδα, η κίνηση των δεξαμενόπλοιων LNG στον Κόλπο παραμένει σχεδόν μηδενική.

Παρότι οι εξαγωγές LNG του Κατάρ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των εχθροπραξιών (1,6 εκατομμύρια τόνοι), το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα τέταρτο του προπολεμικού μέσου όρου. Επιπλέον, το ένα τρίτο αυτών των ποσοτήτων κατευθύνθηκε στο γειτονικό Κουβέιτ, παραμένοντας εντός του Κόλπου. Τα υπόλοιπα φορτία εστάλησαν στην Κίνα, την Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες, με τα δεξαμενόπλοια να απενεργοποιούν τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης κατά τη διέλευση από τα Στενά.

Οι προοπτικές για τη συνέχεια διαγράφονται ακόμη πιο ευοίωνες. Σύμφωνα με την Kpler, οι εξαγωγές του Κατάρ για τον Οκτώβριο αναμένεται να υποχωρήσουν κατακόρυφα μόλις στα 0,6 εκατομμύρια τόνους, ως απόρροια της κλιμάκωσης των επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, η QatarEnergy παρέτεινε τις ειδοποιήσεις επικλησης ανωτέρας βίας (force majeure), επιβεβαιώνοντας την αδυναμία της να παραδώσει φορτία σε πελάτες σε Ασία και Ευρώπη.

Το αγκάθι των εφοδιαστικών αλυσίδων

Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στην ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου και τη στάσιμη αγορά LNG οφείλεται στις δομικές διαφορές των δύο βιομηχανιών.

Το σύστημα διακίνησης πετρελαίου χαρακτηρίζεται από ευελιξία, δυνατότητα ταχείας επανεκκίνησης και εκτεταμένες υποδομές αποθήκευσης. Αντιθέτως, οι αλυσίδες εφοδιασμού LNG είναι καθετοποιημένες, απαιτούν τεράστια κεφάλαια και είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε λειτουργικές διαταραχές.

Οι υποδομές του Κατάρ αποτελούνται από 14 μονάδες παραγωγής (trains), οι οποίες τροφοδοτούνται από το υπεράκτιο κοίτασμα North Field — τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα φυσικού αερίου στον κόσμο, τον οποίο η χώρα μοιράζεται με το Ιράν.

Η παραγωγή στο North Field διεξάγεται με ρυθμούς ασφαλείας από την αρχή του πολέμου, καλύπτοντας μόνο τις εγχώριες ανάγκες και ένα ελάχιστο ποσοστό εξαγωγών. Η επανεκκίνηση του συστήματος δεν είναι ζήτημα απλού ανοίγματος ενός τερματικού σταθμού.

Για να αυξηθούν οι εξαγωγές LNG, πρέπει πρώτα να αυξηθεί η εξόρυξη φυσικού αερίου. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το σύνθετο εφοδιαστικό πρόβλημα:

Συμπυκνώματα (Condensates): Το ακατέργαστο αέριο από το North Field περιέχει μεγάλες ποσότητες ελαφρού πετρελαίου. Αν αυτά τα συμπυκνώματα δεν διοχετευθούν ομαλά στην αγορά, οι αποθηκευτικοί χώροι του Κατάρ θα γεμίσουν εξαιρετικά γρήγορα, υποχρεώνοντας τη χώρα να φρενάρει την παραγωγή αερίου, ανεξάρτητα από τη ζήτηση για LNG. Περιορισμένη Αποθήκευση: Το Κατάρ διαθέτει περιορισμένη χωρητικότητα αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου τόσο σε χερσαίες δεξαμενές όσο και σε πλοία, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις. Ναυτιλιακός Στόλος: Ο παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων LNG είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο του πετρελαίου. Τα ναύλα είναι δυσθεώρητα και οι πλοιοκτήτες διστάζουν να ρισκάρουν τη διέλευση πολυδάπανων σκαφών από τα Στενά του Ορμούζ με τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν ή να δεχθούν ιρανικό πλήγμα.

Επενδύσεις στον “αέρα”

Το Κατάρ δεν χρειάζεται απλώς περιστασιακά “παράθυρα” ασφαλούς διέλευσης, αλλά εγγυήσεις για την πλήρη και διαρκή ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ατυχής, καθώς η χώρα βρίσκεται στο μέσο ενός γιγαντιαίου επενδυτικού προγράμματος επέκτασης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στους 142 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2030 — εξέλιξη που θα της εξασφάλιζε το ένα τέταρτο της παγκόσμιας αγοράς.

Ωστόσο, οι νέες υποδομές χάνουν την αξία τους εάν η βασική εξαγωγική αρτηρία παραμένει αβέβαιη.

Όσο η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δεν θωρακίζεται από μια αξιόπιστη και βιώσιμη συμφωνία μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και των περιφερειακών δυνάμεων, το μεγαλύτερο έργο επέκτασης LNG στον πλανήτη θα παραμένει μετέωρο — και μαζί του, η ελπίδα της παγκόσμιας αγοράς για μια γρήγορη ανάκαμψη.