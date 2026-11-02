Φυσικό αέριο: Επιμένει πάνω από τα 100 ευρώ παρά την αποκλιμάκωση – Στο 74,6% τα ευρωπαϊκά αποθέματα

Σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ (101,5) διαμορφώνεται σήμερα η τιμή στα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, παρά την υποχώρηση 2,3%.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στις διπλωματικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, οι οποίες περιορίζουν προσωρινά τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή, αν και η αγορά παραμένει υπό το βάρος της σφιχτής προσφοράς.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στη Ντόχα, όπου Ιρανοί αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν την Κυριακή την τρίτη διαδοχική ημέρα επαφών με Καταριανούς διαμεσολαβητές, σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για την τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έναντι νέων χτυπημάτων, ενώ οι απειλές ασφαλείας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρές αρρυθμίες στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο με αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς τα αποθέματα στις υπόγειες αποθήκες παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το 74,62% την 1η Νοεμβρίου.

Με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και τις πρώτες αναλήψεις ποσοτήτων να έχουν ήδη ξεκινήσει σε αρκετές χώρες, η πίεση στις υποδομές αποθήκευσης αναμένεται να ενταθεί, διατηρώντας ψηλά τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων.