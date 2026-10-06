Φυσικό αέριο: Εκτινάχθηκε πάλι στα 76 ευρώ μετά τις νέες επιθέσεις σε τάνκερ

Tα ευρωπαϊκό futures του φυσικού αερίου καταγράφουν απότομη άνοδο 3% την Τρίτη, φθάνοντας τα 76,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) και διακόπτοντας την πρόσκαιρη πτωτική τάση των προηγούμενων ημερών.

Η νέα αυτή ανοδική κίνηση πυροδοτήθηκε από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και υποδομές ενέργειας σε κρίσιμα θαλάσσια σημεία της Μέσης Ανατολής, οι οποίες επισκίασαν τη συνολική ανάκαμψη των θαλάσσιων ροών καυσίμων.

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης έδειξαν αύξηση των φορτίων LNG που εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, τα συνεχιζόμενα πλήγματα με drones και πυραύλους διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τα ασφάλιστρα ναυτιλίας και καθιστούν απρόβλεπτες τις θαλάσσιες διαδρομές.

Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κάθε πιθανή διακοπή που θα μπορούσε να διαταράξει τις παραδόσεις προς τους ευρωπαϊκούς τερματικούς σταθμούς.

Σε αυτό το κλίμα, η πορεία των τιμών υποστηρίζεται μερικώς από την πρόοδο στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βρίσκονται πλέον στο 72% της χωρητικότητάς τους, έναντι 66% τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, παρά τη συσσώρευση αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα, τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα από τα ιστορικά πρότυπα, αφήνοντας την αγορά ευάλωτη σε τυχόν πρόωρα κύματα ψύχους ή νέες γεωπολιτικές καθυστερήσεις.