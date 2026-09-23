Φυσικό αέριο: Αποκλιμάκωση των τιμών εν μέσω προσδοκιών για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Σε χαμηλά τριών εβδομάδων διαμορφώθηκαν την Τετάρτη τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου, καθώς οι αγορές ενέργειας αφομοιώνουν τις εξελίξεις μετά από μια απότομη πτώση στις αρχές της εβδομάδας. Οι traders ζυγίζουν τα υπό όρους σήματα για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με τα επίμονα ελλείμματα στα αποθέματα χειμερινής αποθήκευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σήμερα τα futures υποχωρούν 1,4% στα 72,29 ευρώ ανά μεγαλοβατώρα (MWh), διατηρώντας τη χαμηλότερη αποτίμησή τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται κυρίως στα μηνύματα από το Ιράν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυτιλία εντός επτά ημερών. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι μια τέτοια κίνηση εξαρτάται από την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την Ουάσινγκτον και τον περιορισμό της στρατιωτικής πίεσης στην περιοχή. Η προοπτική αυτή, σε συνδυασμό με τις μακrύτερες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη, οδήγησε τα εμπορευματικά γραφεία στη γρήγορη αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου που είχε ωθήσει προηγουμένως τις τιμές σε υψηλά πολλών μηνών.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Gas Infrastructure Europe (GIE) δείχνουν ότι οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται γύρω στο 70% της συνολικής τους χωρητικότητας. Παρόλο που τα αποθέματα αναπληρώνονται σταδιακά, παραμένουν περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε ετήσια βάση, αφήνοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με περιορισμένα περιθόρια ασφαλείας απέναντι σε ενδεχόμενα κύματα ψύχους ή ξαφνικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε εκ νέου ότι οι αλλαγές στην αγορά ενέργειας μετά το 2022 σημαίνουν ότι οι απότομες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου μετακυλίονται πλέον στον πληθωρισμό λιανικής εντός ενός έως τριών μηνών στις περισσότερες οικονομίες της ευρωζώνης, διατηρώντας την πίεση στις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε περιοριστικά επίπεδα.