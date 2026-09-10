Φυσικό αέριο: Αγγίζει τα 80 ευρώ – Αυξάνονται οι ανησυχίες για τα αποθέματα στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου πλησίασαν τα 80 ευρώ/MWh σήμερα (78,8, -0,5%), παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδό τους σε διάστημα άνω των τριών ετών, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις προοπτικές εφοδιασμού της περιοχής με φυσικό αέριο.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν κάτω από τα ιστορικά επίπεδα, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να διαταράσσουν τις αποστολές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, που διαχειρίζεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών φυσικού αερίου, κυρίως από το Κατάρ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το Ιράν δήλωσε ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στο στενό και προειδοποίησε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τις επιθέσεις στο έδαφός του, αυξάνοντας τους φόβους για βαθύτερες και πιο παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό. Εν τω μεταξύ, οι εργασίες συντήρησης στη Νορβηγία και η μείωση των ροών από την Αλγερία προς την Ιταλία περιορίζουν επίσης τις προμήθειες μέσω αγωγών προς την Ευρώπη.

Αυτοί οι κίνδυνοι εφοδιασμού εμφανίζονται καθώς η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος της θερινής περιόδου τροφοδότησης των αποθηκών, απειλώντας να εντείνει περαιτέρω τον ανταγωνισμό για τις παγκόσμιες προμήθειες φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το δίκτυο αποθήκευσης της Γερμανίας, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, είναι γεμάτο μόνο κατά 54%, ενώ οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Ολλανδία, ένας άλλος κρίσιμος περιφερειακός κόμβος φυσικού αερίου, βρίσκονται μόλις στο 48% της χωρητικότητάς τους.

Η είσοδος στο χειμώνα με αποθέματα σε τόσο χαμηλά επίπεδα θα αυξήσει την εξάρτηση και των δύο χωρών από φορτία LNG της αγοράς spot και από εισαγωγές μέσω αγωγών από γειτονικά κράτη, ασκώντας περαιτέρω ανοδική πίεση στις τιμές του φυσικού αερίου σε ολόκληρη την περιοχή.