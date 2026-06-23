Φυγόκεντρες δυνάμεις στην παράταξη Ζέρβα – Crash test οι δημαιρεσίες της 1ης Ιουλίου

Στο μέσον της δημοτικής περιόδου τα δημοτικά συμβούλια συγκαλούνται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξουν τα νέα προεδρεία τους και τα μέλη των δημοτικών επιτροπών

της Βαρβάρας Ζούκα

Οι δημαιρεσίες της 1ης Ιουλίου, που υπό κανονικές συνθήκες θα αποτελούσαν μια διαδικασία περισσότερο τυπικού χαρακτήρα, εξελίσσονται σε ένα κρίσιμο πολιτικό τεστ για την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα στον δήμο Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί, μετά από μια περίοδο διαδοχικών εσωτερικών αναταράξεων, οι πραγματικοί συσχετισμοί δυνάμεων στη μείζονα αντιπολίτευση αναμένεται να αποτυπωθούν κατά τον πλέον επίσημο τρόπο, με ψηφοφορία μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου τα δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας συγκαλούνται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξουν τα νέα προεδρεία τους και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, του νευραλγικού οργάνου που διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας κάθε δήμου.

Σύμφωνα με τον νόμο, η σύνθεση των προεδρείων στα δημοτικά συμβούλια είναι διαπαραταξιακή, με τον πρόεδρο να προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου, τον αντιπρόεδρο από τη μείζονα αντιπολίτευση και τον γραμματέα από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.

Ο επικεφαλής κάθε παράταξης που δικαιούται να εκλέξει μέλος στο προεδρείο, υποδεικνύει εγγράφως τον δημοτικό σύμβουλο του συνδυασμού του τον οποίο προτείνει αντίστοιχα ως υποψήφιο πρόεδρο, αντιπρόεδρο ή γραμματέα. Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κανένας άλλος δημοτικός σύμβουλος, εκτός από αυτόν τον οποίο υποδεικνύει ο επικεφαλής της παράταξης, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Οι εύθραυστες ισορροπίες

Οι δημαιρεσίες διεξάγονται στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ενώ ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας ψηφίζονται χωριστά από όλα τα μέλη του οργάνου, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης κάθε υποψήφιος ξεχωριστά -ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας- χρειάζεται τουλάχιστον 22 θετικές ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία, επίσης 22 θετικές ψήφους, αν υπάρξει δεύτερη ψηφοφορία, και τουλάχιστον 11 θετικές ψήφους, αν η διαδικασία οδηγηθεί σε τρίτη ψηφοφορία. Αν ούτε τότε επιτευχθεί εκλογή, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.

Και κάπου εκεί αρχίζουν τα δύσκολα για τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, γιατί οι ισορροπίες είναι αρκετά εύθραυστες και ρευστές.

Τυπικά και στα χαρτιά, η παράταξη “ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη” αριθμεί επτά δημοτικούς συμβούλους. Στην πράξη και στην ουσία, όμως, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Η ρήξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα με τους Χάρη Αηδονόπουλο, Σωκράτη Δημητριάδη και Μιχάλη Κούπκα έχει δημιουργήσει δύο διακριτά κέντρα επιρροής στο εσωτερικό της παράταξης, με αποτέλεσμα ο πρώην δήμαρχος να θεωρείται ότι μπορεί να υπολογίζει με βεβαιότητα μόνο σε τέσσερις ψήφους, τη δική του και των τριών συμβούλων του πιο στενού του πυρήνα, Μάκη Κυριζίδη, Κώστα Ιακώβου και Μηνά Σαμαντζίδη.

Το πολιτικό παράδοξο είναι ότι σήμερα η παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης, υπό τον Σπύρο Πέγκα, διαθέτει πλέον πέντε δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή περισσότερους από όσους εμφανίζεται να ελέγχει ουσιαστικά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι και στο εσωτερικό της παράταξης Πέγκα απουσιάζουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Ακόμη όμως και αν ο Σπύρος Πέγκας επιλέξει να στηρίξει τον υποψήφιο που θα προτείνει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας για τη θέση του αντιπροέδρου, οι θετικές ψήφοι φτάνουν μόλις τις εννέα.

Από εκεί και πέρα, το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο. Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης παραδοσιακά στις δημαιρεσίες συνηθίζουν να τοποθετούνται με λευκή ψήφο, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που προτείνονται για κάθε θέση. Ο Δρόσος Τσαβλής, επικεφαλής του συνδυασμού “Όλοι Εμείς”, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα στηρίξει την επιλογή του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ενώ ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση που θα τηρήσουν τελικά τόσο ο Στέργιος Καλόγηρος, επικεφαλής του συνδυασμού “Θεσσαλονίκη – Μακεδονία”, όσο και ο Νίκος Νικήσιανης από την “Πόλη Ανάποδα”.

Το μεγάλο πολιτικό ερώτημα είναι αν οι δημοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης του Στέλιου Αγγελούδη θα επιλέξουν να υπερψηφίσουν την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης ή αν θα αφήσουν τη διαδικασία να εξελιχθεί χωρίς δική τους συμμετοχή, επιτρέποντας έτσι να αποτυπωθούν και να εκδηλωθούν ανοιχτά οι πραγματικοί συσχετισμοί δυνάμεων στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Στη δεύτερη περίπτωση δεν αποκλείεται για την εκλογή αντιπροέδρου να απαιτηθεί τρίτη ψηφοφορία ή ακόμη και επανάληψη της διαδικασίας την επόμενη Κυριακή.

Ανοικτό το ενδεχόμενο ανατροπής

Οι πολιτικοί και αριθμητικοί συσχετισμοί αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πολιτικής ανατροπής.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας τόσο για τη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου όσο και για τη δημοτική επιτροπή θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στον Κώστα Ιακώβου, τον Μάκη Κυριζίδη και τον Μηνά Σαμαντζίδη, καθώς με τους υπόλοιπους τρεις δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του -τον Χάρη Αηδονόπουλο, τον Σωκράτη Δημητριάδη και τον Μιχάλη Κούπκα- βρίσκεται εδώ και καιρό σε ανοιχτή πολιτική ρήξη.

Το ενδεχόμενο ανατροπής βρίσκεται στο τραπέζι, γιατί, εάν ούτε η επαναληπτική συνεδρίαση καταλήξει σε εκλογή, τότε ενεργοποιείται η πρόβλεψη του νόμου, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι εκλέγεται αυτοδικαίως ο δημοτικός σύμβουλος που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από την αντίστοιχη παράταξη, όπως προκύπτει από τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης.

Για τον δήμο Θεσσαλονίκης αυτό μεταφράζεται σε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο πολιτικό ενδεχόμενο για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα: την παραμονή στη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου τού Χάρη Αηδονόπουλου, δηλαδή του στελέχους με το οποίο ο τέως δήμαρχος βρίσκεται πλέον σε πολιτική ρήξη.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν εκείνος που είχε επιλέξει τον Χάρη Αηδονόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου στην έναρξη της δημοτικής περιόδου. Ο τελευταίος είχε εκλεγεί με ευρύτατη πλειοψηφία και εξακολουθεί να τυγχάνει ευρείας αποδοχής μεταξύ των δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική για τους πραγματικούς συσχετισμούς αναμένεται να αποδειχθεί η διαδικασία εκλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Σε αντίθεση με το προεδρείο, όπου υποψηφιότητα μπορεί να θέσει μόνον ο δημοτικός σύμβουλος τον οποίο υποδεικνύει ο επικεφαλής της παράταξης, για τη Δημοτική Επιτροπή κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να είναι υποψήφιος ακόμη και χωρίς την έγκριση του επικεφαλής του συνδυασμού του.

Η αντιπολίτευση κατεβαίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των τριών εκπροσώπων που της αντιστοιχούν και ήδη θεωρείται βέβαιο ότι ο Σωκράτης Δημητριάδης θα διεκδικήσει την επανεκλογή του, εξέλιξη που αναμένεται να αποτυπώσει τις εσωτερικές ισορροπίες στη μείζονα αντιπολίτευση και τις δυναμικές στο δημοτικό συμβούλιο.

Αποχωρήσεις από τα κοινοτικά συμβούλια

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη δύσκολη αριθμητική εν όψει των δημαιρεσιών, έντονο προβληματισμό προκαλούν οι φυγόκεντρες τάσεις που παρατηρούνται με αποχωρήσεις στελεχών από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης στο επίπεδο των κοινοτικών συμβούλων. Τα στελέχη αποχωρούν και εντάσσονται οργανικά στην “Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη” του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.

Η αρχή έγινε από τους Γεώργιο Γκουρτζούνη από τη δεύτερη δημοτική κοινότητα, Θεόδωρο Κοτανίδη από την τρίτη δημοτική κοινότητα και Γεωργία Ατματζίδου από την Ε΄ δημοτική κοινότητα. Ακολούθησαν η Ελένη Κυπαρυσσιάδου Κουκούδη από τη δεύτερη δημοτική κοινότητα και δύο ηχηρές παραιτήσεις από την τέταρτη δημοτική κοινότητα, αυτές του Αντώνη Φουρλάτου και του Δημήτρη Γαρυφαλλίδη.

«Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που γίνεται ορατή στην Τούμπα μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής μας, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θεωρώ λοιπόν πως είναι υποχρέωσή μου απέναντι σε όλους όσοι με ψήφισαν να στηρίξω την Ομάδα που κάνει τη δουλειά. Γιατί αυτό χρειάζεται η Τούμπα», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή παραίτησής του ο Δημήτρης Γαρυφαλλίδης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αντώνης Φουρλάτος σημείωσε: «Σε αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας της νέας δημοτικής αρχής διαπιστώνω, όπως η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, πως έχει ανατραπεί πλήρως η εικόνα της στασιμότητας και πως είναι σε εξέλιξη μια σειρά παρεμβάσεων, μικρών και μεγάλων έργων με διακριτό αποτύπωμα στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να συμμετάσχω ενεργά και εγώ, ως εκλεγμένος κοινοτικός σύμβουλος, με στέρεη πάντα την πεποίθηση πως οι μεγάλες υπερβάσεις επιτυγχάνονται με τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες».

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 20-6-2026