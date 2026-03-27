Fuell Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποια είναι τα κριτήρια

Tην επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Θα ακολουθήσει η καταβολή των ποσών στα μέσα Απριλίου. Η ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια για όλα τα είδη καυσίμων, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Όπως αναφέρει η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου: «Οι δικαιούχοι του Fuel Pass έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα λάβουν το ποσό της ενίσχυσης είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμό είτε σε ψηφιακή κάρτα. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που επιλέξουν την καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό που θα λάβουν θα είναι μειωμένο σε σχέση με αυτό που θα λάμβαναν στην ψηφιακή κάρτα».

Για τους οδηγούς ΙΧ που θα επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα, η επιδότηση για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου ανέρχεται στα 50 ευρώ για όσους ζουν στην ηπειρωτική χώρα και στα 60 ευρώ για τους κατοίκους των νησιών. Η ενίσχυση για τους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών ανέρχεται σε 30 και 35 ευρώ αντίστοιχα. Όσοι επιλέξουν την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα λάβουν 40-50 ευρώ για τους ιδιοκτήτες οχημάτων και 25-30 ευρώ για τους κατόχους μοτοσυκλετών.

Με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να έχει αυξηθεί πάνω από 50 λεπτά το λίτρο από την έναρξη του πολέμου, από την 1η Απριλίου θα επιδοτείται με 20 λεπτά στην αντλία, ενώ ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις εξετάζεται η επέκταση του μέτρου και τον Μάιο.

Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι, είναι το πρώτο και πιο βασικό είναι ότι αυτή την οικονομική ενίσχυση, υπάρχει η δυνατότητα να παρθεί για ένα όχημα ανά πρόσωπο, είτε είναι αυτός ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, είτε είναι συνιδιοκτήτης ή είναι ο βασικός μισθωτής μέσω leasing.

Για παράδειγμα αν έχεις τρία αυτοκίνητα, αλλά όλα είναι στο όνομα ενός ιδιοκτήτη, μπορείς να πάρεις αυτή την ενίσχυση για το ένα μόνο ένα όχημα. Εάν είναι συνιδιοκτήτης κάποιος άλλος μπορεί να πάρει αυτός ο δεύτερος για το άλλο όχημα.

Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να είναι σε κυκλοφορία, να είναι πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και φυσικά να είναι και ασφαλισμένο. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε εδώ να είναι πληρωμένα τα τέλη

Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι ίδια με το «σπίτι μου 2».

Για παράδειγμα ο άγαμος, μιλάμε για οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το 2024 και υποβλήθηκε με τις περσινές φορολογικές δηλώσεις, για τον άγαμο είναι 25.000 ευρώ, για τον έγγαμο 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μια μονογονεϊκή οικογένεια είναι επίσης 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν από το πρώτο.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ