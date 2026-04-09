Fuel Pass: Πού οφείλονται οι τεχνικές δυσλειτουργίες-Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Συνεχίζονται τα προβλήματα στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους δικαιούχους του Fuel Pass, λόγω των προβλημάτων στη λειτουργία της πλατφόρμας, τα οποία αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να καταλήγουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να εξυπηρετηθούν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης.

Το σύστημα, που ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Πρακτικά όμως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες. Η ταυτοποίηση «κολλάει» και η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να επιχειρούν να επιλύσουν επιτόπου το ζήτημα, προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η υποβολή της αίτησής τους.

Τεχνικές δυσλειτουργίες είχαν καταγραφεί από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης με την ενεργοποίηση νέου μοντέλου υποβολής αιτήσεων με βάση τον λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των δικαιούχων η εικόνα παραμένει προβληματική με τους χρήστες να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στις 800.000 οι αιτήσεις

Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι πριν λίγες ώρες οι αιτήσεις μόλις ξεπέρασαν τις 800.000.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι δικαιούχοι με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 8, 9 και 0. Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα του Fuel Pass θα ανοίξει για το σύνολο των πολιτών και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και το τέλος του μήνα.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.