FT: Πάνω από 3 δισ. ευρώ το κόστος των καταστροφικών mega fires στην Ευρώπη – Κάηκαν 5 εκατ. στρέμματα

ι δασικές πυρκαγιές και τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τη Γαλλία, την Ισπανία και άλλες περιοχές της Ευρώπης έχουν ήδη προκαλέσει οικονομικές ζημιές άνω των 3 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο κόστος των ακραίων φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, σχεδόν 500.000 εκτάρια γης κάηκαν κατά τους δύο πρώτους μήνες της αντιπυρικής περιόδου. Μόνο στις πέντε περισσότερο πληγείσες χώρες της Ευρωζώνης, στις οποίες περιλαμβάνονται η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία, το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ.

Το ποσό υπερβαίνει ήδη τον μέσο ετήσιο οικονομικό αντίκτυπο των πυρκαγιών για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει σε 2,5 δισ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις αφορούν τις δαπάνες που απαιτούνται για την επαναφορά των καμένων εκτάσεων στην προηγούμενη κατάστασή τους, μέσω αναδάσωσης και μακροχρόνιας συντήρησης.

Το πραγματικό κόστος αναμένεται, ωστόσο, να είναι πολύ υψηλότερο, καθώς δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως οι καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και τουριστικές υποδομές. Επιπλέον, οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές μελλοντικά μέσω της αύξησης των ασφαλίστρων, της αδυναμίας ασφάλισης ορισμένων ακινήτων, της μείωσης των επισκεπτών και των αυξημένων δαπανών για πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές στη Ζιρόνδη ανάγκασαν εταιρείες της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας, όπως οι Safran, Dassault Aviation και ArianeGroup, να διακόψουν προσωρινά την παραγωγή και να απομακρύνουν εργαζομένους. Τουλάχιστον 40.000 επιχειρήσεις επηρεάστηκαν άμεσα, ενώ 19.500 είχαν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους έως τις 30 Ιουλίου.

Ανησυχία προκαλεί επίσης η πιθανή επίδραση του καπνού στους αμπελώνες του Μπορντό, καθώς και οι απώλειες στην οστρακοκαλλιέργεια και στον τουρισμό. Στην Ισπανία, οι φωτιές έφτασαν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα και χιλιάδες εκτάρια βοσκοτόπων.

Παράλληλα, η ξηρασία προκαλεί προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και στη βιομηχανική παραγωγή λόγω της πτώσης της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, επηρεάζοντας εργοστάσια και πυρηνικές μονάδες.