FT: Ο Τραμπ ετοιμάζει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times που ήρθε στη δημοσιότητα την Τρίτη (21/7).

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται τη στιγμή που ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10% που έχει επιβάλει πρόκειται να λήξει την Παρασκευή.

Οι FT ανέφεραν ότι οι πιο άμεσοι νέοι δασμοί αναμένεται να είναι ισοδύναμοι με τους δασμούς 10%που ισχύουν επί του παρόντος, αλλά η κυβέρνηση εργάζεται επίσης πάνω σε άλλες έρευνες που θα μπορούσαν να της παραχωρήσουν τη νομική εξουσία να προτείνει υψηλότερους δασμούς.

Νέοι αμερικανικοί δασμοί 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, εξαιτίας «της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», διμερών διενέξεων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο.

Αφορούν επίσης, αξιοσημείωτα, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και με το Μεξικό.

Πηγή: Reuters