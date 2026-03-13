FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, άνοιξαν συνομιλίες με την Τεχεράνη με στόχο να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που να εγγυάται την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλούνται οι Financial Times σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι ενεργειακές αποστολές από τον Κόλπο.

Το εμπόριο και η διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών έχουν καταστεί αμελητέες μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και τη δέσμευση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν να τα κρατήσει κλειστά.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι, ενώ και η Ιταλία έχει κάνει προσπάθειες να ανοίξει συζητήσεις με την Τεχεράνη για το θέμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί, τόνισαν δύο αξιωματούχοι.

Οι αποστολές μέσω του στενού σημείου εισόδου στον Κόλπο, από όπου συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, είναι αμελητέες μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και την υπόσχεση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας να το κρατήσει κλειστό.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιξαν τις πρόδρομες συνομιλίες σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να επεκτείνουν τη σύγκρουση, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που ενημέρωσαν για τις συνομιλίες την FT, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν δυτικές ναυτικές δυνάμεις για πιθανή συνοδεία των δεξαμενόπλοιών τους.

Περίπλοκη η συζήτηση με το Ιράν

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις ανησυχούν βαθιά για οποιοδήποτε παρατεταμένο κλείσιμο του στενού που θα αυξήσει το κόστος ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά προβλήματα της ηπείρου και ασκώντας πρόσθετη πίεση σε ήδη τεταμένα εθνικά προϋπολογιστικά.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι από κοντά στα 60 δολάρια στην αρχή του έτους, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 75% την ίδια περίοδο.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ως μέρος της ναυτικής αποστολής προστασίας Aspides της ΕΕ. Αλλά καμία ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη δεν είναι έτοιμη να συνοδεύσει πλοία μέσω του Ορμούζ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, εάν υπάρχει κίνδυνος επίθεσης, από φόβο κλιμάκωσης του πολέμου. «Πρέπει να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον», είπε ο πρώτος αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος, που αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες συνομιλούν με την Τεχεράνη, είπε ότι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είχαν εκφράσει αντίθεση στις προσπάθειες προσέγγισης. «Κάποιες θεωρούν ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιρανούς. Αλλά [τα κράτη της ΕΕ] έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για αυτό, γεγονός που το καθιστά πιο περίπλοκο», είπε.

Η Βρετανία δεν συνομιλεί απευθείας με το Ιράν για την πρόσβαση στο στενό, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Yvette Cooper, που βρίσκεται σε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, συζητά τη συνέχιση της τροφοδοσίας πετρελαίου με τα κράτη του Κόλπου.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Παρίσι θα ήταν έτοιμο να συμμετάσχει στη συνοδεία πλοίων εάν η σύγκρουση υποχωρήσει. Ένας εκπρόσωπος του Ελιζέ παρέπεμψε την FT σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία αναφερόταν ότι είχε μιλήσει με τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και τόνισε ότι η Τεχεράνη «πρέπει να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για να τερματιστεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ».

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιταλίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από την FT.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, δήλωσε σε συνέντευξη στην Corriere della Sera που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή: «Προσπαθούμε να κάνουμε την Ευρώπη να μιλήσει με μια ενιαία, ενωμένη φωνή… πιέζοντας για δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να ζητηθεί επίσημα… να επιτραπεί η διέλευση πλοίων από χώρες που δεν βρίσκονται σε πόλεμο μέσω του Ορμούζ».