FT: Ενισχύεται ο ρόλος του διευθυντής της CIA στις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας

Οδιευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, αναμένεται να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς η Ουάσιγκτον αναζητεί νέους τρόπους για να δώσει ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί ήδη τεσσεράμισι χρόνια, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει Ευρωπαίους ομολόγους τους, ότι η ενίσχυση της συμμετοχής του Ράτκλιφ συμπίπτει με τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο για πιθανή αναδιάρθρωση της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο περιορισμού του ρόλου του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των επαφών με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Άτομα κοντά στον Ράτκλιφ έχουν μεταφέρει σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι ο επικεφαλής της CIA θα μπορούσε να αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στη διπλωματική διαδικασία, διατηρώντας παράλληλα τις επαφές του με τις υπηρεσίες πληροφοριών τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες, ενώ πηγές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση.

Η προοπτική αλλαγής της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας προκαλεί ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο. Οι συνομιλίες έχουν επανειλημμένα βρεθεί σε αδιέξοδο, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εμφανίζεται απρόθυμος να υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις της Μόσχας.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την αναδιοργάνωση της διπλωματικής της στρατηγικής μετά την αποτυχία των προσπαθειών για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι διαβουλεύσεις για την Ουκρανία υποχώρησαν στη συνέχεια σε δεύτερο πλάνο, καθώς η Ουάσιγκτον επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η μέχρι σήμερα προσέγγιση του Γουίτκοφ, με έμφαση στις άμεσες προσωπικές επαφές και λιγότερο στους παραδοσιακούς διπλωματικούς μηχανισμούς, έχει προκαλέσει επιφυλάξεις τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα, αλλά και στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι δεν ασκήθηκε επαρκής πίεση στον Πούτιν ώστε να μετριάσει τις απαιτήσεις του, ενώ στη Ρωσία υπάρχουν επίσης ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης στρατηγικής.