Φρουροί της Επανάστασης: Πλήξαμε 14 αμερικανικές βάσεις – Εκατοντάδες νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες

Εκπρόσωπος της κοινής στρατιωτικής διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοποιήθηκαν και χτυπήθηκαν 14 αμερικανικές βάσεις και υποστήριξε ότι έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες.

«Οι επιθέσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων θα είναι «πιο ισχυρές και εκτεταμένες», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την αλληλεγγύη της στο Ιράν εξέφρασε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου με ανακοίνωσή της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν σκοπεύει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια υποστήριξης της Τεχεράνης.

Η στόχευση σχολείων και πολιτών θα αντιμετωπιστεί ανάλογα, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος στο Al Jazeera.

«Οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό έχει καταστεί νόμιμος στόχος για τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο πόλεμος μπορεί να παραταθεί και οι φιλοδοξίες του Ισραήλ δεν θα υλοποιηθούν», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν η Τεχεράνη εξαπέλυσε ταυτόχρονη επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται προς:

ΗΑΕ

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Σαουδική Αραβία

Ιράκ

Ιορδανία