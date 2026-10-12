Φρουροί της Επανάστασης: Πλήγμα σε τρίτο δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – «Αγνόησε τις προειδοποιήσεις»

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν ένα τρίτο υπερδεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ μέσα σε δύο ημέρες, στο οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά.

Το IRGC ισχυρίστηκε ότι το δεξαμενόπλοιο είχε απενεργοποιήσει το σύστημα πλοήγησής του και αγνόησε τις προειδοποιήσεις ενώ προσπαθούσε να αποχωρήσει από το Στενό.

Τις προηγούμενες ημέρες το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο ακόμα υπερδεξαμενόπλοια χτύπησε σε ναυτική νάρκη στο Στενό του Ορμούζ.

Από την πρόσκρουση στη νάρκη προκλήθηκε έκρηξη και πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, υποστηρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Μια ημέρα πριν είχαν ανακοινώσει ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη ενώ προσπαθούσε να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας διαδρομής που η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως μη εξουσιοδοτημένη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το Ναυτικό των IRGC ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης πριν εισέλθει σε μια περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη.

Το πλοίο επλήγη από ισχυρή έκρηξη μετά την πρόσκρουση στη νάρκη και τυλίχθηκε στις φλόγες, ανέφερε η Φρουρά, προσθέτοντας ότι αυτές ήταν ορατές από την ακτή.

Οι Ιρανοί δεν προσδιόρισαν αμέσως το πετρελαιοφόρο ούτε παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με το πλήρωμά του, το φορτίο, την ιδιοκτησία ή την ακριβή του θέση. Η περιγραφή δεν μπόρεσε να επαληθευτεί αμέσως από ανεξάρτητη πηγή.

«Μια τεράστια πυρκαγιά είναι η μοίρα κάθε παραβατικού πετρελαιοφόρου που επιδιώκει να αγνοήσει την ασφάλεια και τους κανόνες των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε το Ναυτικό των IRGC, προειδοποιώντας ρητά άλλα σκάφη να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.