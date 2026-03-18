Φρουροί της Επανάστασης: «Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ θα δεχθούν σφοδρά πυρά»

Με ισχυρά χτυπήματα σε πετρελαικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Αμερική απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιράν .

Παράλληλα, προειδοποιούν τους εργαζόμενους να μείνουν μακριά από αυτές τις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα ο διοικητής Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι έγραψε στο Χ:

«Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την Αμερική είναι πλέον στο ίδιο επίπεδο με τις αμερικανικές βάσεις και θα δεχθούν πυρά με πλήρη ισχύ. Προειδοποιούμε τους πολίτες και τους εργαζόμενους να μείνουν μακριά από αυτές τις εγκαταστάσεις».

Νωρίτερα, οι Φρουροί είχαν εκδώσει εντολές εκκένωσης ενεργειακών εγκαταστάσεων από Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ.

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι η επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ήταν ένα «έγκλημα πολέμου» που δεν θα μείνει ατιμώρητο, ανέφερε το πρακτορείο.

Το Ιράν εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση με την οποία καλεί πολίτες, εργαζομένους και κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από συγκεκριμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Σύμφωνα με τη δήλωση, οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί «άμεσοι και νόμιμοι στόχοι» και ενδέχεται να πληγούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Οι τοποθεσίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν: