Φρουροί της Επανάστασης: «Όσοι σκότωσαν τον Χαμενεΐ δεν είναι ασφαλείς ούτε στην πατρίδα τους»

Σαφές μήνυμα ότι όσοι σκότωσαν τον Χαμενεΐ δεν είναι ασφαλείς «ούτε στην πατρίδα τους» στέλνουν οι Φρουροί της Επανάστασης στις ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε ένα νέο κύμα επίθεσης προς το Ισραήλ, ενώ νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό πως επιτέθηκαν σε ένα πετρελαιοφόρο αμερικανικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.

«Οι επιθέσεις σε νοσοκομεία πλήττουν την ίδια τη ζωή. Οι επιθέσεις σε σχολεία στοχεύουν στο μέλλον ενός έθνους», δήλωσε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Η στοχοποίηση ασθενών και παιδιών παραβιάζει κατάφωρα τις ανθρωπιστικές αρχές. Ο κόσμος πρέπει να την καταδικάσει. Το Ιράν δεν θα παραμείνει σιωπηλό ούτε θα υποκύψει σε αυτά τα εγκλήματα», πρόσθεσε.