Φρουροί της Επανάστασης: Οποιαδήποτε προσπάθεια πολεμικών πλοίων να περάσει τα Στενά του Ορμούζ θα «αντιμετωπιστεί αυστηρά»

Οποιαδήποτε προσπάθεια πολεμικών πλοίων να περάσει τα Στενά του Ορμούζ θα «αντιμετωπιστεί αυστηρά», δήλωσαν οι Φρουροί της Επάναστασης σε κρατικά ιρανικά ΜΜΕ, λίγο αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο πολεμικά πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού διέσχισαν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για να απομακρύνουν νάρκες που είχε τοποθετήσει η Τεχεράνη.

Νωρίτερα, το Ιράν είχε δηλώσει ότι ένα αμερικανικό πλοίο υποχώρησε, αφού οι ιρανικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι θα επιτεθούν εντός 30 λεπτών. Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι έλαβαν τέτοια προειδοποίηση.

«Οποιαδήποτε απόπειρα στρατιωτικών σκαφών να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί αυστηρά. Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έχει πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ με σύνεση», δήλωσε η Ναυτική Διοίκηση της Φρουράς, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, προσθέτοντας ότι η διέλευση από το στενό θα «επιτρέπεται μόνο σε πολιτικά σκάφη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Γαλλικό Πρακτορείο, Sky News