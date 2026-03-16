ΔΙΕΘΝΗ

Φρουροί της Επανάστασης: Οι εργαζόμενοι να εκκενώσουν τις αμερικανικές εταιρείες στην Μέση Ανατολή

από Team MyPortal.gr
sms

Τους εργαζόμενους σε αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή κάλεσαν να απομακρυνθούν οι Φρουροί της Επανάστασης απειλώντας σήμερα ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις.

«Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Αυτές οι περιοχές σύντομα θα γίνουν στόχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανακοίνωσε ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού στον ιστότοπό του Sepah News, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εταιρείες θα αποτελέσουν στόχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων τεχνολογικών κολοσσών όπως της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia στις χώρες του Κόλπου.

FacebookTwitterLinkedinEmail