Φρουροί της Επανάστασης: Καμία νέα ναυτιλιακή οδός στα Στενά του Ορμούζ χωρίς συνεννόηση με το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν την Πέμπτη (25/6) ότι η ανακοίνωση οποιασδήποτε νέας ναυτιλιακής διαδρομής στα Στενα του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με το Ιράν είναι «απαράδεκτη και επικίνδυνη».

Τόνισαν ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι δυνατή μόνο μέσω των καθορισμένων και εγκεκριμένων διαδρομών από τις ιρανικές αρχές, επισημαίνοντας ότι ο συντονισμός με το ιρανικό ναυτικό μέσω του διεθνούς ναυτιλιακού καναλιού (16) είναι υποχρεωτικός για όλα τα διερχόμενα πλοία.

Πρόσθεσαν επίσης ότι κάθε πλοίο που παραβιάζει τις ισχύουσες οδηγίες και διαδικασίες διέλευσης θα αντιμετωπίσει μέτρα από την Τεχεράνη.

Ομάν: Προσωρινός θαλάσσιος διάδρομος

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται αφού το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την Τρίτη τη δυνατότητα χρήσης προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της ευθύνης του στο πέρασμα για την παγκόσμια οικονομία και της δέσμευσής του στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Το Ομάν διευκρίνισε ότι το μέτρο λαμβάνεται χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης και ευθυγραμμίζεται με τα αποτελέσματα των προσπαθειών που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόσθεσε ότι ο προσωρινός θαλάσσιος διάδρομος δημιουργήθηκε σε συντονισμό με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, βάσει των συντεταγμένων που ανακοίνωσαν ο οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές του Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι τα πλοία που επιθυμούν να τον χρησιμοποιήσουν πρέπει να συντονιστούν εκ των προτέρων με τον οργανισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης και ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός προθεσμίας 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές σε πολλά ζητήματα, ξεκινώντας από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έως το μέλλον των Στενών του Ορμούζ.

Το μνημόνιο προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μετά από μήνες κλεισίματος που προκάλεσε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, το Ιράν επισημαίνει ότι θα επιβάλει τέλη διέλευσης, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικό πέρασμα δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή: Alarabiya