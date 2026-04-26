Φρουροί της Επανάστασης: Η ιρανική τηλεόραση δημοσίευσε βίντεο από το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas»

H κρατική ιρανική τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από το από το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό «Epaminondas» που κατασχέθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Το φορτηγό, με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε προ ημερών πυρά από ταχύπλοο σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης, 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτό οι Ιρανοί και το μετέφεραν κοντά στις ακτές της χώρας.

Το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας είχε τότε αρνηθεί ότι επιβιβάστηκαν ιρανοί στο πλοίο.