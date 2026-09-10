ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή το

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό.

Η έρευνα των Αρχών φαίνεται ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον ιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα.

Αμέσως η μητέρα πήγε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη.

Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα (10/9) στον Εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο.

Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, τόσο για το χρονικό διάστημα όσο και κάθε άλλο στοιχείο που θα ρίξει φως.

FacebookTwitterLinkedinEmail