Φρίκη στη Γαλλία: Πέντε σοροί βρεφών βρέθηκαν σε χαρτοκιβώτια μέσα σε σπίτι

Τα πτώματα πέντε βρεφών εντοπίστηκαν στο σπίτι ενός ζευγαριού στην Οράνζ της Γαλλίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Le Parisien.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την έρευνα, η αστυνομία βρήκε τα λείψανα νεογνών στο σπίτι ενός ζευγαριού, αφού η γυναίκα είχε γεννήσει τη Δευτέρα ένα υγιές βρέφος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις σορούς μέσα σε χαρτοκιβώτια.

Κατά την ίδια πηγή, η γυναίκα, γεννημένη το 1994, έφερε στον κόσμο το βράδυ της Δευτέρας το τρίτο της παιδί. Ο σύζυγός της, ο οποίος απουσίαζε όταν εκείνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά, αποφάσισε να ψάξει κουτιά που βρίσκονταν στο σπίτι τους, ύστερα από διαφωνία του ζευγαριού σχετικά με το περιεχόμενό τους. Εκεί φέρεται να εντόπισε μια σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού

Ο σύζυγος μετέφερε τη σακούλα στο νοσοκομείο, το οποίο ενημέρωσε τις δικαστικές αρχές. Την υπόθεση ανέλαβε η Δικαστική Αστυνομία της Αβινιόν, η οποία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες βρίσκονταν τοποθετημένες σε κουτιά, ευρήματα που εκτιμάται ότι είναι έμβρυα.

Το ζευγάρι, που σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι γονείς δύο ακόμη παιδιών, ηλικίας οκτώ και δώδεκα ετών. Ο σύζυγος εργάζεται, ενώ η γυναίκα είναι νοικοκυρά.

Μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία της Καρπαντρά δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση. Η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη και δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.