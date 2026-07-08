Φρεντέρικσεν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση»

«Προφανώς η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», επανέλαβε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, απαντώντας στις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στη Σύνοδο, η Δανή πρωθυπουργός τόνισε ότι η θέση της Κοπεγχάγης παραμένει απολύτως ξεκάθαρη.

«Άκουσα χθες τον Αμερικανό πρόεδρο και πιστεύω πως η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δυστυχώς πολύ καθαρή πάνω σε αυτό το θέμα. Και η δική μας θέση είναι εξίσου ξεκάθαρη από την αρχή: προφανώς η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Τρίτη στην Άγκυρα, επανέλαβε ότι η Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας, θα έπρεπε, κατά την άποψή του, «να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αυτή τη φορά, πάντως, οι δηλώσεις του έγιναν χωρίς τις απειλές που είχε διατυπώσει στην αρχή της χρονιάς.

«Σεβασμός στην αυτοδιάθεση των Γροιλανδών»

Η Μέτε Φρεντέρικσεν υπογράμμισε ότι η Δανία αναμένει από όλους τους συμμάχους να σεβαστούν το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση.

«Ελπίζουμε πως όλοι, περιλαμβανομένων όλων των συμμάχων, θα σεβαστούν το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και έχουμε ανάγκη του σεβασμού όλων για την εδαφική ακεραιότητά μας και την κυριαρχία μας», ανέφερε.

Αναφορά στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Η Δανή πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση επίθεσης, χαρακτηρίζοντάς το «εξασφάλιση» για τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας.

Ερωτηθείσα για τη συχνή αμφισβήτηση της εμβέλειας του άρθρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε: «Δεν άκουσα ότι δεν είναι προσηλωμένες στον σεβασμό του άρθρου 5».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του δικού μας εδάφους. Φυσικά θα υπερασπιστούμε το βασίλειο της Δανίας», τόνισε η Φρεντέρικσεν.

Όπως πρόσθεσε, ένας από τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ ήταν ακριβώς η αρχή ότι, εάν συμβεί κάτι σε έναν σύμμαχο, τότε όλοι οι υπόλοιποι οφείλουν να σταθούν στο πλευρό του.

Πηγή: AP