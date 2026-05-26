«Φρένο» στο ενεργειακό κόστος με «έξυπνη» αυτοπαραγωγή: ΕΒΕΘ, ΣΕΦ και ΣΒΕ έδειξαν τον δρόμο για την πράσινη αυτονομία των επιχειρήσεων

Σε μια περίοδο που η ενεργειακή θωράκιση αποτελεί βασικό πυλώνα βιωσιμότητας, ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλονίκης έδωσε δυναμικό «παρών» στην αναζήτηση εφαρμόσιμων και αποδοτικών λύσεων. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) γέμισε χθες το βράδυ από στελέχη και επιχειρηματίες που επιδίωξαν να αποκωδικοποιήσουν τη νέα πραγματικότητα των βιομηχανικών φωτοβολταϊκών.

Η κοινή ενημερωτική πρωτοβουλία του ΕΒΕΘ και του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με τίτλο «Ενεργειακή Αυτονομία για Επιχειρήσεις: Φωτοβολταϊκά, Νέες Τεχνολογίες και Θεσμικές Εξελίξεις», προσέφερε έναν οδικό χάρτη με ρεαλιστικά οικονομικά δεδομένα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το στίγμα της εκδήλωσης έδωσε αρχικά ο κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, τονίζοντας ότι η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας δεν αποτελεί πλέον μια επιλογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά μια καθαρά στρατηγική απόφαση επιβίωσης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΦ, κ. Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, υπογράμμισε τη δέσμευση του Συνδέσμου να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις με αξιοπιστία, μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Στην κεντρική του ομιλία, ο κ. Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος του ΣΕΦ, παρουσίασε με σαφήνεια τα δεδομένα του νέου τοπίου, ξεκαθαρίζοντας ότι η εποχή του παραδοσιακού net-metering έχει παρέλθει. Πλέον, το βασικό θεσμικό εργαλείο είναι ο ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός (net-billing), ο οποίος απαιτεί τη λειτουργία συστημάτων τηλεμέτρησης σε πραγματικό χρόνο. Η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο, εξασφαλίζοντας αποζημίωση βάσει των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς για 20 έτη.

Ο κ. Ψωμάς ανέλυσε τις διαθέσιμες αρχιτεκτονικές επιλογές:

• Virtual Net-Billing : Ιδανικό για συλλογικά σχήματα ή για επιχειρήσεις με παραγωγή και κατανάλωση σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.

• Zero Feed -in (Μηδενική Έγχυση): Μια ευέλικτη λύση που απαλλάσσει τον επενδυτή από την υπογραφή 20ετών συμβάσεων συμψηφισμού, περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αποκλειστικά στη δήλωση του συστήματος στον ΔΕΔΔΗΕ.

Το πάνελ ανοιχτής συζήτησης φώτισε τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παραγωγική βάση της χώρας, με τους εκπροσώπους της αγοράς να καταθέτουν καίριες διαπιστώσεις:

Ο κ. Ιωάννης Μωραϊτίδης, Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος του ΕΒΕΘ, χαρτογράφησε το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώνουν οι διεθνείς εξελίξεις, καθιστώντας αδύνατη την πρόβλεψη του ενεργειακού κόστους. Όπως επεσήμανε, η εγχώρια αγορά φωτοβολταϊκώνκουβαλά μια 15ετή προϊστορία έντονων μεταβολών και λανθασμένων ρυθμιστικών επιλογών, που κλόνισαν την επενδυτική εμπιστοσύνη. Παρά το έντονο ενδιαφέρον για στροφή στην πράσινη αυτοπαραγωγή, η λήψη αποφάσεων παραμένει σύνθετη για πολλές επιχειρήσεις. Ο κ. Μωραϊτίδης κατέληξε ότι το ενεργειακό κόστος της ελληνικής μεταποίησης παραμένει σε μη ανταγωνιστικά επίπεδα, την ώρα που η χώρα αναγκάζεται σε περικοπές καθαρής ενέργειας εξαιτίας του ελλείμματος σε υποδομές αποθήκευσης.

Στο ζήτημα της επενδυτικής διστακτικότητας αναφέρθηκε το μέλος του ΣΕΦ, κ. Διονύσιος Ανάργυρος, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τις μεγάλες, ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας που κινήθηκαν γρήγορα, εγκατέστησαν συστήματα αυτοκατανάλωσης και έχουν ήδη κεφαλαιοποιήσει την επένδυσή τους μέσω ταχύτατων αποσβέσεων. Ο κ. Ανάργυρος τόνισε ότι, παρά τον ορατό κίνδυνο νέων ενεργειακών κρίσεων και έξαρσης των τιμών στο μέλλον, ένα σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου διατηρεί αδικαιολόγητα στάση αναμονής.

Το μέλος του ΣΕΦ, κ. Γιώργος Ρούλιας, ανέδειξε την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, σημειώνοντας ότι ο πυρήνας της κοινοτικής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και της επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για μια δομική μετάβαση, η οποία, όπως υποστήριξε ο κ. Ρούλιας, παρουσιάζει υστέρηση στην Ελλάδα και πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να θέσει εξειδικευμένα ερωτήματα στους συμμετέχοντες ομιλητές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=qpsVzHBMaxk