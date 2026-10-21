Φρεγάτα «Κίμων»: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου – Οι ώρες επισκεπτηρίου

Το κοινό στη Θεσσαλονίκη υποδέχεται η φρεγάτα «Κίμων» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η νέα φρεγάτα FDI (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού «Κίμων» θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα ανοίξει τις «πύλες» της από τις 24 έως και τις 27 Οκτωβρίου για να υποδεχθεί το κοινό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, οι ώρες του επισκεπτηρίου στη φρεγάτα «Κίμων» είναι οι εξής:

– Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.

– Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.

– Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

– Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Καταπλέει και η φρεγάτα «Έλλη»

Παράλληλα, στο λιμάνι του Πειραιά θα καταπλεύσουν από 26 έως και 28 Οκτωβρίου η φρεγάτα «Έλλη», το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Δανιόλος» και το υποβρύχιο «Ματρώζος».

Οι ώρες του επισκεπτηρίου για το κοινό είναι ακόλουθες:

– Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 11:00 έως 17:00.

– Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.

– Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11.

Οι επισκέπτες, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των συστημάτων και των δυνατοτήτων τους.