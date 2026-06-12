Fraport Greece: Αυξήθηκε κατά 6,0% η επιβατική κίνηση τον Μάιο

Αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6,0% με διακίνηση 3,9 εκατομμυρίων επιβατών, παρουσίασαν φέτος στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Η επιβατική κίνηση, ενισχύθηκε κατά περίπου 223.000 επιβάτες σε ετήσια βάση, με τη διεθνή αγορά να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,2 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7% ή περίπου 202.000 επιβάτες σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και αντιπροσωπεύοντας το 82% της συνολικής κίνησης. Αντίστοιχα, η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 718.000 επιβάτες, αυξημένη κατά 3,1% ή περίπου 21.000 επιβάτες, με μερίδιο 18%.

Η ισχυρότερη συμβολή στην αύξηση της διεθνούς κίνησης προήλθε από τα αεροδρόμια των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Ρόδου, της Μυκόνου και της Θεσσαλονίκης. Τα Χανιά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοτική αύξηση, με περίπου 63.000 επιπλέον επιβάτες και άνοδο 17,7%, ενώ ακολούθησαν η Κέρκυρα με αύξηση 46.000 επιβατών (+11,3%) και η Ζάκυνθος με 25.000 επιπλέον επιβάτες (+11,6%). Σημαντική ήταν επίσης η ενίσχυση της κίνησης στη Μύκονο, όπου η αύξηση έφθασε το 29,3%.

Στην εξέλιξη της επιβατικής κίνησης συνέβαλαν και ορισμένοι ημερολογιακοί παράγοντες, που σύμφωνα με την Fraport Greece, ήταν:

– Ο Μάιος του 2026, που περιλάμβανε πέντε πλήρη Σαββατοκύριακα και ολοκληρώθηκε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ ο Μάιος του 2025 είχε μόνο τεσσεράμισι Σαββατοκύριακα και μια αργία που έπεσε αργότερα. Αυτές οι ημερολογιακές διαφοροποιήσεις, πιθανώς συνέβαλαν θετικά στην απόδοση της επιβατικής κίνησης.

– Οι πρώτες εβδομάδες του Μαΐου 2026 χαρακτηρίστηκαν από μειωμένες αναχωρήσεις και αυξημένες αφίξεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Αυτό το μοτίβο ενδέχεται να υποδηλώνει μια καθυστερημένη έναρξη της θερινής περιόδου (σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της κίνησης μετά το πασχαλινό peak τον προηγούμενο μήνα). Μέχρι τα μέσα Μαΐου, τόσο ο όγκος των αφίξεων όσο και αυτός των αναχωρήσεων, είχε επιστρέψει σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά που καταγράφηκαν το 2025.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση λόγω ακυρώσεων πτήσεων και χαμηλότερων συντελεστών πληρότητας.Όπως αναφέρει η εταιρεία, τον Μάιο του 2026, ο συντελεστής πληρότητας των πτήσεων της Μέσης Ανατολής ήταν 63,7% έναντι του 73,2% που ήταν κατά το ίδιο διάστημα το περασμένο έτος. Ωστόσο, ενώ η επιβατική κίνηση παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του περασμένου έτους, η κίνηση προς το Ισραήλ επεκτάθηκε σε 8 αεροδρόμια του δικτύου κατά τη διάρκεια του Μαΐου (κυρίως χάρη στις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες), αλλά και με την εισαγωγή περισσότερων αεροπορικών εταιρειών όπως η Aegean προς το τέλος του μήνα. Όμως, σε σύγκριση με πέρυσι, η κίνηση προς το Ισραήλ μειώθηκε σημαντικά κατά 20,5%, που αντιστοιχεί σε μείωση 13.000 επιβατών. Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν τα αεροδρόμια Ρόδου, Θεσσαλονίκης, Κεφαλονιάς και Σαντορίνης, κυρίως λόγω της μείωσης των πτήσεων από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Αντίθετα, το αεροδρόμιο Κέρκυρας κατέγραψε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο ξεκίνησαν περιορισμένες πτήσεις προς το Κατάρ στο αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK), ενώ προς τα τέλη του μήνα εισήχθησαν δρομολόγια προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα αεροδρόμια Μυκόνου (JMK), Σαντορίνης (JTR) και Κέρκυρας (CFU).

Τέλος, όσον αφορά τους συντελεστές πληρότητας, ο μέσος συντελεστής πληρότητας τον μήνα Μαΐο παρουσίασε ελαφρά μείωση σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 (82,1% έναντι 82,4%) στα περισσότερα αεροδρόμια.