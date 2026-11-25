Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής, η οποία θα διασφαλίζει την προστασία του συνόλου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Αιγαίου και της Κύπρου, ανέδειξε με την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή άμυνα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ο κ. Μπελέρης αναφέρθηκε στις παραβιάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα βορειοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς και στις επιθέσεις κατά πλοίων στη Βαλτική και στον Εύξεινο Πόντο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας.

«Τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης ξεκινούν από τη Φινλανδία και φτάνουν μέχρι την Κύπρο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας οφείλει να συμπεριλαμβάνει και τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην «τουρκική κατοχή τμήματος της Κύπρου και στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση των ζητημάτων που αφορούν την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Η Τουρκία κατέχει παράνομα τμήμα του νησιού ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, παραβιάζουν τα σύνορα και την κυριαρχία όλων μας», ανέφερε.

Ο κ. Μπελέρης, μιλώντας για τη σημασία της συλλογικής αντίληψης για την ασφάλεια, χρησιμοποίησε το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν αναρωτιέται αν μια απειλή στο Τέξας αφορά και τη Φλόριντα», υπογραμμίζοντας ότι η ίδια αντίληψη θα πρέπει να αποτελεί αυτονόητη αρχή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, τόνισε την ανάγκη υιοθέτησης κοινού αμυντικού δόγματος και συγκρότησης κοινής επιχειρησιακής δομής, ως προϋποθέσεων για την αποτελεσματική προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειας όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.