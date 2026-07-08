Φρ. Μπελέρης: «Κάθε εγκληματικό δίκτυο που εξαρθρώνεται είναι μια νίκη για την ασφάλεια, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη συνοχή των κοινωνιών της Ευρώπης»

Στην ανάγκη στήριξης όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ναρκωτικών, αναφέρθηκε κατά την παρέμβαση του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπελέρης τόνισε πως «σήμερα βρισκόμαστε εδώ όχι μόνο για να συζητήσουμε, αλλά κυρίως για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας στους αφανείς ήρωες. Στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, των Εθνικών Ακτοφυλακών, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Frontex και όλων των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που αγωνίζονται για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Σε όλους εκείνους, που με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, φυλάσσουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας σύνορα, σώζοντας ανθρώπινες ζωές».

Επιπλέον, επισήμανε πως «η απειλή των ναρκωτικών μπορεί πολλές φορές να μοιάζει μακρινή και αθέατη. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι διαρκής, οργανωμένη και αδυσώπητη», συμπληρώνοντας ότι «γνωρίζουμε καλά το βαρύ αποτύπωμά της στις γειτονιές, στους δρόμους και στις πόλεις μας. Γνωρίζουμε όμως εξίσου καλά ότι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, άριστο συντονισμό και διεθνή συνεργασία».

«Γι’ αυτό οφείλουμε, από αυτήν την αίθουσα, να ενισχύουμε διαρκώς το έργο όσων επιχειρούν καθημερινά στις θάλασσες και στα λιμάνια της Ευρώπης, στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα», προσέθεσε.

«Κάθε φορτίο ναρκωτικών που αναχαιτίζεται δεν θα φτάσει ποτέ στις κοινωνίες μας. Και κάθε εγκληματικό δίκτυο που εξαρθρώνεται είναι μια νίκη για την ασφάλεια, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη συνοχή των κοινωνιών της Ευρώπης», κατέληξε.