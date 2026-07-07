Φρ. Μπελέρης από Στρασβούργο: Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε τις μονογονεϊκές οικογένειες

Τη στήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες και ειδικότερα σε μητέρες που επιλέγουν να φέρουν στον κόσμο και να μεγαλώσουν μόνες τους ένα παιδί, ζήτησε με παρέμβαση του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, κ. Φρέντης Μπελέρης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπελέρης τόνισε ότι «Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακούσαμε τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας, η οποία μίλησε για το δικαίωμα, χιλιάδων γυναικών σε ολόκληρη την Ευρώπη να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, και για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν: άλλες φορές γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και άλλες γιατί τους λείπει η στήριξη από τον ίδιο τους τον σύντροφο».

Και προσέθεσε ότι «ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χρέος μας να βοηθήσουμε ουσιαστικά τις γυναίκες που παλεύουν να ξεκινήσουν μόνες την οικογένεια που ονειρεύονται, με πολιτικές που δίνουν πραγματικές επιλογές, με καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης – δηλαδή με απτά και ουσιαστικά μέτρα υπέρ της μητρότητας και της οικογένειας».

«Το ζήτημα αυτό, αποκτά εξαιρετική σημασία σε μία ήπειρο που απειλείται υπαρξιακά από τη δημογραφική κρίση. H Ευρώπη οφείλει να είναι στο πλευρό των παιδιών της, όχι κατά περίπτωση, αλλά ως σταθερός αρωγός», κατέληξε χαρακτηριστικά.