Φούρνοι Κορσεών: Πέθανε ο δήμαρχος Δημήτρης Καρύδης

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 57 ετών, ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, σε τελικό στάδιο καρκίνου.

Είχε διαδεχθεί τον Γιάννη Μαρούση, τον Δεκέμβριο του 2020.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί για στεφάνια, να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του Νομού Σάμου «ΕυΠο».

Το Δ.Σ. και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμοτ, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του εκλιπόντος.