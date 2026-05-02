Φουλ επίθεση κατά Μητσοτάκη και κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ

Του Σταύρου Αλχατζίδη

Με την εκλογή του γραμματέα της κεντρικής πολιτικής επιτροπής, του πολιτικού συμβουλίου και της ΕΔΕΚΑΠ, το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε τις εσωκομματικές του διαδικασίες και πλέον απερίσπαστο μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Αυτή που περιλαμβάνει μία σκληρή αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, που ξεκίνησε λίγο μετά από το συνέδριο του κόμματος και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα περιμένουν και τις επόμενες δημοσκοπήσεις για τις οποίες τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Η εκλογή του νέου γραμματέα της κεντρικής επιτροπής δεν έκρυβε τελικά εκπλήξεις. Το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης και της συμμετοχής στα ψηφοδέλτια, πλην του επικρατείας, αφαίρεσαν από την λίστα αρκετά ονόματα. Λίγα πριν την εκλογή του Γιάννη Βαρδακαστάνη, στην τελική επιλογή ήταν ο ίδιος και ένα με δύο ονόματα ακόμη. Η επιλογή του έγινε και με βάση το πλούσιο βιογραφικό του. Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Αναπηρία και πολλές ακόμη διακρίσεις και κυρίως αγώνες στον χώρο των ατόμων με αναπηρία. Πάντως τα 30 λευκά που βρέθηκαν στην κάλπη αποτελούν ένα ζήτημα. Ο κ. Βαρδακαστάνης έλαβε 279 ψήφους ενώ βρέθηκαν και 8 άκυρα.

Εκπλήξεις πάντως είχαμε στην εκλογή του νέου πολιτικού συμβουλίου. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης που ήρθε πρώτος σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή στην ψηφοφορία για το Πολιτικό Συμβούλιο ήρθε 14ος. Επίσης ο μοναδικός τελικά εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης, ο Θανάσης Γλαβίνας βρέθηκε στην 10η θέση, ενώ είχε εκλεγεί δεύτερος στην κεντρική επιτροπή. Το γεγονός πάντως πως είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει γκρίνιες, αφού θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί κάποιο ή κάποια ακόμη στελέχη. Επίσης και η Άννα Διαμαντοπούλου, που ήταν τρίτη σε σταυρούς για την κεντρική επιτροπή, κατατάχτηκε 7η στην ψηφοφορία για το πολιτικό συμβούλιο.

Κατά τα άλλα δεν υπήρχαν εκπλήξεις αφού στο νέο όργανο εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις.

Αναλυτικά οι σταυροδοσία του Πολιτικού Συμβουλίου: Ψήφισαν: 317 – Λευκά: 1:

Κώστας Τσουκαλάς 261, 2. Μιλένα Αποστολάκη 251, 3. Μανώλης Χριστοδουλάκης, 230,4. Παύλος Γερουλάνος, 228,5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226,6. Μιχάλης Κατρίνης 226,7. Άννα Διαμαντοπούλου 224,8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220,9. Παύλος Χρηστίδης 211,10. Θανάσης Γλαβίνας 201,11. Χάρης Δούκας 192,12. Κώστας Σκανδαλίδης 184,13. Νίκος Μήλης 181,14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176,15. Κώστας Παπαδημητρίου 174,16. Μιχάλης Αεράκης 174,17. Μαρία Δαφέρμου 170,18. Μάρα Κουκουδάκη 159,19. Κατερίνα Σολωμού 144,20. Έφη Χαλάτση 131,21. Φίλιππος Σαχινίδης 129,22. Τόνια Αντωνίου 124,23. Μιχάλης Τζελέπης 121.

Χωρίς ανάσα

Την ίδια ώρα το κόμμα συνεχίζει το σφυροκόπημα της κυβέρνησης σε κάθε επίπεδο. Στόχος να αποδομηθεί το αφήγημα της κυβέρνησης περί επιτελικού κράτους.

Θέτοντας ψηλά την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων:

“Δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε κι έναν μηχανισμό προπαγάνδας – από τα media και τα social media – για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό”, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα αποκρούει τις επιθέσεις της κυβέρνησης, ότι αμφισβητεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

“Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για να καλέσουμε τους κ.κ. Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια για να συνδράμουν ως μάρτυρες, αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας”, πρόσθεσε από πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως και να έχει πάντως το μεγάλο επίδικο ήταν και είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ζήτημα για το οποίο το ΠΑΣΟΚ προτείνει μία διαφορετική οικονομική πολιτική, που κατά την εκτίμηση του, θα βάλει ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών. Για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Επίσης για την στέγαση περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή λιγότερα Airbnb και πλαφόν στα ενοίκια που θα έχει να κάνει και με κριτήρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες που σήκωσε αρκετή σκόνη. Η πρόταση του κόμματος είναι να φορολογηθούν με 8% τα κέρδη τους που πέρυσι έφτασαν τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

