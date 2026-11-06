Fox News: Ο Τραμπ εξετάζει νέες επιθέσεις στο Ιράν σε συσκέψεις – Ορόσημο η 9η Νοεμβρίου

Μπροστά στο ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει την επανάληψη των βομβαρδισμών, χωρίς να εγκαταλείπει τις προσπάθειες επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε διαδοχικές συσκέψεις με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στις 4 και 5 Νοεμβρίου, αξιολογώντας τις διαθέσιμες επιλογές μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μεταξύ των σεναρίων περιλαμβάνονται νέες αεροπορικές επιδρομές, η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού και η επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές φέρονται να εξετάζουν τις συνθήκες περιορισμένου νυχτερινού φωτισμού για ενδεχόμενες επιχειρήσεις. Η CENTCOM έχει ήδη επεξεργαστεί σχετικά σχέδια, ενώ χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν στην περιοχή.

Ο Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, δεν απέκλεισε περαιτέρω πλήγματα με στόχο την οριστική εξουδετέρωση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

«Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως χρειαστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις του θα γίνουν σύντομα γνωστές.

Η πρόταση του Ιράν και οι διαφωνίες στην Ουάσινγκτον

Παράλληλα, η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω Κατάρ νέα πρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα, επιμένοντας ωστόσο στην ικανοποίηση επτά απαιτήσεων προτού επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ και ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Στους όρους περιλαμβάνονται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης καταγράφονται διαφορετικές εισηγήσεις. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να υποστηρίζει διπλωματική διευθέτηση, ενώ ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προκρίνουν τη διατήρηση της πίεσης μέσω του αποκλεισμού.

Προληπτικά μέτρα και προειδοποίηση από το Ιράκ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους Times, οι ιρανικές αρχές διανέμουν δισκία ιωδίου σε κατοίκους κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, προετοιμαζόμενες για πιθανές επιθέσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το υπόγειο συγκρότημα Pickaxe Mountain, κοντά στη Νατάνζ, το οποίο θεωρείται πιθανός στόχος.

Παρέμβαση πραγματοποίησε και ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Άλι Φάλεχ αλ Ζαΐντι, ο οποίος ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει τη χρησιμοποίηση του εδάφους της ως ορμητηρίου επιθέσεων εναντίον γειτονικών κρατών.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις επόμενες αποφάσεις της Ουάσινγκτον να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της σύγκρουσης και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.