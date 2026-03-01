Φόβοι για «ράλι» ανόδου στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Αύξηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου ήδη πριν από το κοινό χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως οι στρατιωτικές επιθέσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εξαγωγές πετρελαίου και να προκαλέσουν «ράλι» ανόδου στις τιμές.

Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον ΟΠΕΚ, με λίγο πάνω από τρία εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιανουάριο. Την ίδια ώρα, ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία και απέκλεισε το Σάββατο (28/2), και τα οποία αποτελούν την πιο σημαντική πλωτή οδό στον κόσμο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, όπως εξηγεί το CNBC News.

Ποια είναι, όμως, τα πρώτα στοιχεία, που παρατηρούνται; Ειδικότερα, οι τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν σε υψηλό επτά μηνών στις 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το USA Today.

«Καθώς οι αγορές πετρελαίου ανοίγουν ξανά το βράδυ της Κυριακής (1/3) για ηλεκτρονικές συναλλαγές, η τιμή του αργού πετρελαίου σχεδόν σίγουρα θα σημειώσει άνοδο» δήλωσε ο αναλυτής πετρελαίου Πάτρικ Ντε Χάαν.

Έως και 100 δολάρια το βαρέλι

Οι ενεργειακοί αναλυτές της Barclays προβλέπουν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα φτάσουν έως και 100 δολάρια το βαρέλι «καθώς η αγορά αντιμετωπίζει την απειλή μιας πιθανής διατάραξης του εφοδιασμού εν μέσω της κλιμακούμενης κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».

Το πόσο θα επηρεάσουν την αγορά θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, σύμφωνα με τον Ντε Χάαν.

«Η ακριβής κίνηση των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο βαθιές και διαρκείς θα είναι οι επιθέσεις, και από το αν οι ροές πετρελαίου διαταράσσονται ουσιαστικά» είπε.

Απεναντίας, ο Κλέιτον Σίγκλ ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στις τιμές θα είναι «μέτριας» έντασης όταν ανοίξουν οι αγορές.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άμεσες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αν και οι ναυτιλιακές εταιρείες αποσύρονται από τη δραστηριότητά τους στην περιοχή» δήλωσε ο Σίνγκλ στην USA Today. «Την επόμενη εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες των εμπόρων για διακοπές εφοδιασμού».

Τα βασικά ερωτήματα, όπως τόνισε, είναι «πόση είναι η ποσότητα πετρελαίου θα μπορούσαμε να χάσουμε και για πόσο καιρό;».

Τι σημαίνει ο πόλεμος στο Ιράν για τις τιμές του φυσικού αερίου;

Θα πληρώνουν οι Αμερικανοί περισσότερα για βενζίνη όταν γεμίζουν τις δεξαμενές τους;

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν κατά μέσο όρο 2,98 δολάρια ανά γαλόνι (που σε λίτρα αντιστοιχούν 3,7) την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την AAA. Ο Ντε Χάαν δήλωσε ότι ο εθνικός μέσος όρος πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 3 δολάρια ανά γαλόνι τη Δευτέρα (1/3) για πρώτη φορά φέτος. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, αναμένει ότι οι τιμές θα φτάσουν τουλάχιστον τα 3,10 έως 3,15 δολάρια ανά γαλόνι.

«Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στις ΗΠΑ δεν θα εκτοξευθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο, αυτό θα επιταχύνει την εποχιακή άνοδο που ήδη έχει ξεκινήσει», είπε. «Αυτές οι προοπτικές θα μπορούσαν να αλλάξουν ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο Ιράν και αν οι ροές πετρελαίου διαταραχθούν ουσιαστικά».

Από τις 2 Μαρτίου ο αντίκτυπος στην αντλία

Οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν τον αντίκτυπο του πολέμου στην αντλία αργά το βράδυ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τον Ντε Χαν.

Ο μεγάλος αντίκτυπος ωστόσο, προέρχεται από το γεγονός ότι τα Ιράν έκλεισε τα Στενέ του Ορμούζ από όπου περνούν τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο.